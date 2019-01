Sondaggi elettorali EMG | in arretramento Lega e PD

Sondaggi elettorali Swg : cala il consenso del governo : Sondaggi elettorali Swg: cala il consenso del governo Il consenso del governo Conte sarebbe crollato drasticamente al 39%. Secondo un Sondaggio Swg, riportato da Repubblica e che sarebbe “planato ai piani alti del Pd”, il 61% degli italiani afferma di essere “poco o per nulla soddisfatto” dell’esecutivo guidato giallo verde. Se il Sondaggio venisse confermato, al momento infatti si parla di indiscrezioni, si ...

Sondaggi elettorali - va giù la Lega - il M5S la rincorre : in crescita anche Pd - FdI e FI : La Lega dal 32,2% al 31,5%, perdendo lo 0,7%. Cresce invece il M5s, arrivando al 25,7%. Probabilmente è l'effetto del decreto varato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri, che di fatto spiana la strada al reddito di cittadinanza, la cui partenza è stata annunciata per aprile 2019. Il Sondaggio è stato realizzato da Swg per il tg di Enrico Mentana su La7.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali : calo della Lega per l’istituto SWG - si rilanciano M5S e PD : La terza decade del mese di gennaio ha visto SWG pubblicare i nuovi Sondaggi politici. l’istituto di ricerche ha mostrato le intenzioni di voto all’interno del TG La7. Il dato più significativo riguarda la Lega, che viene data in calo rispetto alla settimana scorsa. Il partito di Matteo Salvini scivola al 31,5%, andando a perdere lo 0,7%. Nulla di preoccupante, visto l’ampio vantaggio sui rivali, ma qualcosa potrebbe cambiare, considerando che ...

Sondaggi elettorali Tecnè : le opposizioni tornano a sorridere : Sondaggi elettorali Tecnè: le opposizioni tornano a sorridere Le opposizioni battono un colpo nell’ultimo Sondaggio Tecnè per TgCom24. Il vero exploit lo compie Forza Italia che passa dal 10,8% di un mese fa al 12% di oggi. E’ probabile che a mettere il turbo agli azzurri sia stato l’annuncio della candidatura di Berlusconi alle prossime europee. Un altro annuncio, quello del manifesto di Calenda, sembra aver portato acqua ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega in difficoltà - recuperano Pd e FI : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in difficoltà, recuperano Pd e FI È la Lega il partito che perde più voti nelle intenzioni di voto registrate da Tecnè in un Sondaggio commissionatogli da Forza Italia. Secondo la rilevazione, il Carroccio, rispetto al 19 dicembre, lascia a casa due punti percentuali e cala al 30,8%. L’arrivo del reddito di cittadinanza premia invece il Movimento 5 Stelle che guadagna lo 0,2 e sale al 25,5%. Nel ...

Sondaggi elettorali SWG - giù la Lega - crescono M5S - PD e Forza Italia : Sondaggi elettorali SWG, giù la Lega, crescono M5S, PD e Forza Italia E’ la volta della Lega. Tocca a lei subire un calo questa settimana second l’ultimo dei Sondaggi elettorali di SWG al TG La7. La diminuzione arriva alla fine di una settimana in cui, dopo la cattura di Cesare Battisti, vi era stata la presentazione di Quota 100, oltre che del reddito di cittadinanza. Non sembra esserci stato un effetto positivo. Forse ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 21 gennaio 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 21 gennaio 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana vengono prodotti dai vari istituti confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così confrontare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo, con la ...

Sondaggi elettorali Piepoli : europee - Lega al 31 - 5% - M5S al 28% : Sondaggi elettorali Piepoli: europee, Lega al 31,5%, M5S al 28% Il 78% degli italiani sarebbe favorevole ad un’Europa più unita sul versante economico. A sostenerlo è un Sondaggio Piepoli per La Stampa che ha analizzato le intenzioni di voto in vista delle elezioni europee di maggio. Diversamente da un Sondaggio simile effettuato nei giorni scorsi da Bidimedia, Piepoli dà il Movimento 5 Stelle al 28%, ben al di sopra rispetto alla ...

Sondaggi elettorali Bidimedia : europee - pesante calo per Lega e M5S : Sondaggi elettorali Bidimedia: europee, pesante calo per Lega e M5S Lega e Movimento 5 Stelle registrano perdite consistenti nel Sondaggio Bidimedia per le elezioni europee 2019. Secondo la rilevazione, il Carroccio cala, rispetto a tre settimane fa, dell’1,4% al 32,3% mentre i pentastellati dello 0,6% al 24,2%. Le discussioni sul reddito di cittadinanza e quota 100 tra i due alleati di governo hanno lasciato scorie politiche non ...

Ultimi Sondaggi elettorali : Lega guadagna sul M5S - trend al 20 gennaio : Ultimi sondaggi elettorali: Lega guadagna sul M5S, trend al 20 gennaio I sondaggi della settimana confermano un trend che si propone stabile da tempo. Stando alle rilevazioni degli istituti di sondaggi il partito preferito dagli italiani per ora è la Lega di Matteo Salvini. In maniera abbastanza chiara, tutti gli studi danno la stessa indicazione. Ultimi sondaggi, M5S dietro la Lega L’altro elemento inequivocabile in tutti i ...

Sondaggi elettorali Ipsos : 10 punti di distacco tra Lega e M5S : Sondaggi elettorali Ipsos: 10 punti di distacco tra Lega e M5S Sul Corriere della Sera la consueta rilevazione delle intenzioni di voto targata Ipsos. L’istituto di Nando Pagnoncelli certifica i rapporti di forza tra partiti diventati ormai evidenti considerando anche le analisi degli altri istituti. Lega sempre più primo partito; in appena un mese il Carroccio passa dal 32,9% al 35,8%. Nel frattempo, gli alleati di governo calano ...

Sondaggi elettorali pro Lega : il partito di Salvini sarebbe quasi al 36% : Sondaggi politici a gonfie vele per la Lega del vulcanico Matteo Salvini: secondo Nando Pagnoncelli al 18 gennaio il partito da lui guidato sarebbe arrivato a toccare la notevole percentuale di gradimento del 36% (35,8%) ad essere precisi. Gli intervistati hanno dichiarato di avere particolarmente apprezzato la linea Salviniana di chiusura totale per quanto concerne i flussi dei migranti (l'ormai famosa "chiusura dei porti") ed anche l'arresto ...

Sondaggi elettorali : Lega vicina al 36% - M5s scende al 25 - 4% : Le elezioni europee si avvicinano e i Sondaggi continuano a premiare la Lega: il partito di Matteo Salvini gode di un larghissimo consenso che lo porterebbe vicino al 36 percento delle preferenze. In calo il Movimento 5 stelle, che scende al 25,4 percento. Pd al 17,3 percento, Forza Italia al 7 percento.Continua a leggere

Sondaggi elettorali EMG - giù Lega e PD - in recupero M5S e FI : Sondaggi elettorali EMG, giù Lega e PD, in recupero M5S e FI Sostanzialmente stabile la maggioranza di governo secondo l’ultimo dei Sondaggi elettorali di EMG. Tuttavia si tratta questa volta di una stabilità che scaturisce da un arretramento della Lega e da un progresso del Movimento 5 Stelle. Cosa che raramente si osserva. E invece si restringe il gap tra i due alleati di governo. Che passa dal 4,9% al 4%. Sono oscillazioni ...