Silvio Berlusconi | il videomessaggio 25 anni dopo | Perché sono stato costretto a

L'intervento completo di Silvio Berlusconi : Sono contro l'economia di mercato, contro le infrastrutture, contro la democrazia parlamentare. Sono contro lo Stato di diritto, contro le nostre garanzie di giustizia e di libertà ed hanno ...

Un codardo! Alessandro Di Battista insulta Silvio Berlusconi : Dopo la comparsata in tv da Fabio Fazio e le sparate alle agenzie sulla Francia e le "colonie africane", Alessandro Di Battista è tornato a esternare oggi sulla questione libica che è una delle concause del fenomeno immigratorio: "Guardate la Libia oggi. Nessuno sostiene che fosse un paradiso sotto Gheddafi ma non era l'inferno che è adesso. Un inferno creato ad hoc dai francesi con quell'intervento armato scellerato avallato purtroppo da ...

Alessandro Di Battista insulta Silvio Berlusconi : 'Un codardo. Ricordo quando in Libia...' : Dopo la comparsata in tv da Fabio Fazio e le sparate alle agenzie sulla Francia e le 'colonie africane', Alessandro Di Battista è tornato a esternare oggi sulla questione libica che è una delle ...

Silvio Berlusconi riporta l'Italia tra i protagonisti del mondo : ... ma sulla corretta definizione dei suoi interessi nazionali e su una conseguente azione volta a tutelarli nei diversi scacchieri internazionali attraverso una politica estera attiva e una azione ...

Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi battuta da Che Dio ci Aiuti 5 : Pier Silvio Berlusconi - risveglio durissimo : La prima puntata dell'Isola dei famosi di Alessia Marcuzzi, come quasi tutte le prime puntate, è partita senza troppe emozioni e colpi di scena. Gli ascolti sono la cartina al tornasole. Infatti ha vinto Rai 1. La fiction Che Dio ci Aiuti 5 ha registrato nelle due puntate 5.575.000 telespettatori, s

Isola dei famosi - bomba su Alessia Marcuzzi a pochi minuti dal via : la decisione di Pier Silvio Berlusconi : A pochissimi minuti dall'inizio dell'Isola dei famosi su Canale 5, l'indiscrezione di Oggi sul futuro di Alessia Marcuzzi. Futuro che sarebbe blindatissimo. Sul rotocalco si legge infatti che "a Cologno Monzese gira voce che Pier Silvio Berlusconi in questi giorni abbia blindato per i prossimi due a

Sondaggio di Fabrizio Masia - Silvio Berlusconi ruba un punto a Matteo Salvini : Da quando Silvio Berlusconi è sceso in campo qualcosa nelle ultime rilevazioni è cambiato. Fabrizio Masia nel suo Sondaggio per Agorà su Raitre mostra un lieve calo per Matteo Salvini che perde un ...

Alba Parietti sull’amicizia con Silvio Berlusconi : “Mai stata ruffiana” : Alba Parietti prima dell’Isola dei Famosi parla dell’amicizia con Silvio Berlusconi Alba Parietti è pronta per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, dove ricoprirà il ruolo di opinionista. A poche ore dal debutto, la soubrette è stata ospite di CR4-La Repubblica delle Donne. Nel salotto di Piero Chiambretti Alba ha toccato diversi argomenti, tra i […] L'articolo Alba Parietti sull’amicizia con Silvio Berlusconi: ...

Silvio Berlusconi - Giuliano Urbani : 'Forza Italia è finita - al massimo può arrivare al 12%' : ' Forza Italia è finita' e 'quella di Berlusconi è una mossa velleitaria '. Giuliano Urbani , uno dei fondatori di Forza Italia , a lungo parlamentare e anche ministro, si scagli contro la ridiscesa ...

Silvio Berlusconi - Giuliano Urbani : "Forza Italia è finita - al massimo può arrivare al 12%" : "Forza Italia è finita" e "quella di Berlusconi è una mossa velleitaria". Giuliano Urbani, uno dei fondatori di Forza Italia, a lungo parlamentare e anche ministro, si scagli contro la ridiscesa in campo del Cav senza usare mezze parole. Lo fa in una intervista concessa al quotidiano Italia Oggi, in

Pier Silvio Berlusconi - il clamoroso rifiuto della star di Mediaset : "No grazie - non lo faccio" : Barbara d'Urso in una intervista a Leggo parla dei suoi molteplici impegni lavorativi e di Domenica Live che è stata ridotta. E rivela un aneddoto: “Mi hanno chiesto pure di tornare a Domenica Live dalle 14 e non dalle 17 come da qualche settimana. Tutte e cinque le ore! Ho risposto: Ragazzi, devo t

Pier Silvio Berlusconi - il clamoroso rifiuto della star di Mediaset : 'No grazie - non lo faccio' : Barbara d'Urso in una intervista a Leggo parla dei suoi molteplici impegni lavorativi e di Domenica Live che è stata ridotta. E rivela un aneddoto: "Mi hanno chiesto pure di tornare a Domenica Live ...

Silvio Berlusconi - anche basta : L'ennesimo ritorno in campo di Silvio Berlusconi coincide con il risultato più basso di sempre di Forza Italia nei sondaggi elettorali. Il primo test, con tanto di eventi pubblici, si chiude con una sconfitta e con la più bassa affluenza al voto di sempre. La nuova operazione simpatia si rivela triste e malinconica. Insomma, al Cavaliere non è riuscito l'ultimo trucco. E forse è meglio così. anche per noi.Continua a leggere

Adrian - disastro ascolti : il dato del 22 gennaio - Mediaset e Pier Silvio Berlusconi da lacrime amare : Altro che "rimbalzo", Adrian crolla ancora nella seconda serata. Martedì sera gli ascolti di Canale 5 segnano 3,965 milioni di telespettatori per la prima parte, Aspettando Adrian, con share del 15 per cento. Peggio il cartone animato di Milo Manara, dalle 22.18 alle 23.30: 2,887 milioni di spettato