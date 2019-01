Sì del M5S al processo per Salvini? Cade il governo Esclusivo Affari

Travaglio stronca Carofiglio (PD) : 'Consideri cavernicoli gli elettori del M5S' : Marco Travaglio con il suo consueto stile poco urlato e molto tagliente stronca il pensiero di Gianrico Carofiglio, scrittore già senatore del Pd. Lo si evince dal silenzio che accompagna l'esponente del Partito Democratico dopo l'intervento de il direttore de Il Fatto Quotidiano che come un fiume in piena manifesta tutta la sua difesa nei confronti degli elettori del Movimento Cinque Stelle ed in parte del partito pentastellato, accusando ...

Mail imbarazzante della deputata Ruocco - M5S - : 'Mi avete riservato un posto tra le autorità?' : C'era una volta la lotta alla casta. L'occasione è di quelle solenni, parliamo di un convegno sulla Shoah, in vista del giorno della memoria. Presenti il presidente della Camera Roberto Fico, il ...

Svaligiata l'auto del sindaco M5s di Livorno : "Forse non dovevo rinunciare all'auto blu..." : Sdrammatizza Filippo Nogarin, finito nuovamente nel mirino dei ladri. La sua auto, lasciata in un parcheggio di Firenze è...

Mail imbarazzante della deputata Ruocco - M5S - : 'Mi avete riservato un posto tra le autorità?' : C'era una volta la lotta alla casta. L'occasione è di quelle solenni, parliamo di un convegno sulla Shoah, in vista del giorno della memoria. Presenti il presidente della Camera Roberto Fico, il ...

La paura dell'incidente spinge Lega e M5s ad ammiccare alla Meloni : Roma. Attorniato dai suoi collaboratori, con in mano una ventiquattrore di cuoio lucido professionalissima, Carlo Sibilia rivendica la sua coerenza: "Io lo aveva detto già all'epoca". L'epoca, cioè, ...

C'è una foto del M5S di cui tutti parlano : Quando si inizia una campagna destinata a girare sul web ci sono degli accorgimenti e delle scelte che è necessario fare. Dal messaggio che si intende promuovere all'accostamento dei colori, dal '...

L'audio di PiazzaPulita del dialogo tra Merkel e Conte : "La Lega cresce - M5S preoccupati dai sondaggi. Si chiedono cosa fare in campagna elettorale" : "I sondaggi vanno giù per i Cinque Stelle mentre Salvini è al 35-36 per cento. M5S è in sofferenza, sono molto preoccupati, loro scendono a 27-26, quindi si chiedono quali sono i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale". Il premier Giuseppe Conte spiega così la situazione italiana ad Angela Merkel, in una registrazione che questa sera ha mandato in onda 'Piazza Pulita', in onda su La7.Nel video della ...

Legittima difesa - si allungano i tempi. Ma M5s rassicura la Lega sul rispetto del patto : Si allungano i tempi del via libera finale alla riforma della Legittima difesa. Il provvedimento, fortemente voluto da Matteo Salvini, a causa di un "errore tecnico" sulle coperture finanziarie relative al 2018, ha subito un piccolo stop alla Camera, a cui la commissione Giustizia ha però velocemente posto rimedio, ma ora la riforma dovrà affrontare un nuovo passaggio al Senato. L'obiettivo della Lega, tuttavia, resta quello di ...

Vaccini : conferenza No Vax del M5S alla Camera - e riesplode la polemica : Vuole la 'morte' politica del M5S?'. Così eccola la Cunial accanto a una rappresentante della Corvelva, ma anche ad Andrea Rinaldelli, padre di un militare morto e alla biologa Loretta Bolgan che ...

Roma - M5s condannato a risarcire 22mila euro a candidato delle comunali espulso : Era stato espulso dal Movimento 5 Stelle perché, secondo i vertici grillini, non avrebbe dichiarato “la sua pregressa militanza all’interno del partito politico Italia dei Valori” al momento della candidatura alle primarie online per la scelta dei candidati consiglieri in Campidoglio nel 2016. Ma la XVI sezione civile del Tribunale di Roma, in una sentenza emessa lo scorso 21 gennaio dal giudice Guido Romano ha stabilito che ...

Caso Diciotti - i leghisti rassicurano : “Voto del M5S su Salvini? Vedrete - non ci sarà alcuna crisi”. L’imbarazzo di Fraccaro : Dopo la decisione del tribunale dei ministri di Catania, che ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti, la parola passa ora al Senato. sarà Palazzo Madama a dover votare o meno l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno: in attesa che si esprimano i vertici del M5s, è stato lo stesso vicepresidente del Consiglio ad ...

Venezuela - scontro al Senato. Casini 'L Italia scelga la posizione dei paesi liberi'. Risposta tiepida del M5s : Maggioranza in imbarazzo al Senato sul Venezuela. Il Pd, Fratelli d'Italia e i centristi chiedono al governo di riferire in aula e di sostenere l'iniziativa di Juan Guaidó, il leader dell'assemblea ...

I «sì» di Salvini contro i «no» del M5S : sale la tensione nella maggioranza : ... «Vorrei vedere come è stata fatta», e ha sottolineato come sia «necessaria un'azione forte»: «Bisogna smetterla di filosofeggiare e sbloccare tutto ciò che è necessario per far ripartire l'economia».

“Se al M5s piace Maduro - vada in Venezuela”. Gli oppositori del regime in piazza a Roma : Mentre il Venezuela scende in piazza – con il capo dell'opposizione, il presidente dell'Assemblea nazionale Juan Guaidó, che si è dichiarato presidente ad interim al posto del dittatore Nicolas Maduro – per avere nuove elezioni anche a Roma gli oppositori del regime hanno manifestato in piazza della