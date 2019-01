Serie A | Atalanta-Roma si giocherà domenica 27 gennaio alle 15 | 00

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Biglietti Atalanta-Roma - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per il 27 gennaio : Domenica 27 gennaio alle ore 15.00 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo si giocherà Atalanta-Roma, un importantissimo scontro diretto per la zona Champions League. In questa sfida valida per la 21ma giornata di Serie A si affronteranno infatti due squadre separate da soli due punti in classifica, con i giallorossi quinti a quota 33 e gli orobici settimi a 31. Entrambe hanno nel mirino il quarto posto e vincere questa partita ...

Serie A - Vecchi e nuovi bomber per l'Europa dove arriva la bella intrusa Atalanta : Il campionato è tornato sfoggiando tutto il suo bel repertorio. Dalla festa degli 11 mila bambini a San Siro,che hanno scaldato uno stadio altrimenti vuoto per la squalifica, alle emozioni di Roma-...

Serie A - l'Atalanta a valanga sul Frosinone. Pirotecnico 3-3 tra Fiorentina-Sampdoria : Dopo i tre anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Roma e Parma e il pareggio tra Inter e Sassuolo, la 20esima giornata di Serie A è proseguita alle 12:30 di oggi con la netta vittoria dell'...

Serie A - i risultati di oggi (20 gennaio) : Fiorentina-Sampdoria 3-3 - Frosinone-Atalanta 0-5. Poker di Zupata - doppietta di Quagliarella e Muriel : Prosegue la 20^ giornata della Serie A 2019 di calcio, si sono giocati tre partite in questa prima parte di domenica. L’Atalanta ha nettamente vinto il lunch match con un perentorio 5-0: la Dea passa in vantaggio all’undicesimo minuto, traversone di Pasalic a centro area e Mancini svetta di testa sorprendendo la difesa avversaria. A quel punto inizia lo show personale di uno scatenato Duvan Zapata che firma un Poker spettacolare : al ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : poker di Zapata e l'Atalanta stravince! : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite del primo campionato, attese oggi 20 gennaio 2019 per la 20giornata.

Serie A - Frosinone-Atalanta : il tabellino : L'Atalanta festeggia con i propri tifosi. Lapresse Frosinone-Atalanta 0-5 , P.t. 0-2 , MARCATORI Mancini, A, all'11', Zapata, A, al 45' p.t.; Zapata, A, al 2', al 19' e al 29' s.t. FROSINONE, 3-5-2, ...

Serie A - Frosinone-Atalanta 0-5 : Zapata inarrestabile - quattro gol : L' Atalanta conferma di attraversare un grandissimo momento di forma e nel lunch match della 20esima giornata di Serie A dilaga 5-0 sul campo del Frosinone trascinata da un super Duvan Zapata , che ...

Serie A : Frosinone-Atalanta 0-5 : ANSA, - FROSINONE, 20 GEN - L'Atalanta batte 5-0 il Frosinone nell'anticipo domenicale della 20/esima giornata. Protagonista assoluto Duvan Zapata, autore di quattro reti: l'attaccante colombiano sale ...

Serie A - Frosinone-Atalanta 0-5 : 14.25 Senza storia il lunch match dello Stirpe:l'Atalanta passeggia (0-5) contro un Frosinone inconsistente.Zapata ne fa 4. Gara subito in mano agli orobici. All' 11' stacco vincente di Mancini servito da Pasalic. Il croato cerca la rete al 36' (Sportiello c'è) e prima del riposo (44') inventa il cross per il raddoppio aereo di Duvan Zapata. Ciociari a picco in avvio ripresa (47'):Djimsiti crea,il colombiano Zapata non perdona.Pinamonti sfiora ...

