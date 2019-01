Serena Grandi | la confessione | Ho perso un seno

Pomeriggio 5 - la toccante telefonata di Serena Grandi : 'Un cancro subdolo. Sotto a quel lifting sul seno...' : Dopo aver rivelato in un'intervista a Chi di avere un tumore , Serena Grandi ha telefonato in diretta a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso . L'attrice ha ribadito che il cancro le è stato asportato lo ...

Serena Grandi operata per un tumore al seno : “Il mio corpo mi ha tradito. Ho scoperto di avere un carcinoma di cinque centimetri” : Si è accorta che qualcosa non andava grazie ai suoi due piccoli amici a quattro zampe. “Me li ero portati a Roma, li avevo nella borsa, la Vuitton, loro due insieme, una bassotta e un chihuahua, sono pesantini… Insomma quella volta mi dicevo: “Strano, mi fa male un seno, sarà una botta che ho preso”. Altro che botta, avevo cinque centimetri di carcinoma”. Così Serena Grandi racconta al settimanale Chi del cancro al seno e ...

