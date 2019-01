Selvaggia Roma | ha rivelato che quando stava con Francesco Chiofalo | le forze dell’ordine

Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma e le accuse : «Indifferenza con chi gode delle digrazie altrui» : "Davanti alle cattiverie e le bugie delle persone che godono sulle disgrazie altrui... l?unica arma è l?indifferenza". Lenticchio, al secolo Francesco Chiofalo, risponde...

Selvaggia Roma choc contro Francesco Chiofalo : "Mi maltrattatava - arrivavano le forze dell'ordine" : La ragazza Romana accusa l'ex fidanzato, oggi al centro dell'attenzione mediatica per la sua battaglia contro il cancro

Selvaggia Roma choc contro Francesco Chiofalo : "Mi maltrattava" : "Il mio passato sentimentale racchiude una grande sofferenza" è Selvaggia Roma a parlare in un'intervista concessa a Spy nel quale non riserva complimenti per il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. La giovane ragazza è un fiume in piena nel rivelare dei drammatici retroscena sul loro legame, per la quale ha scelto di dissociarsi "il più possibile da lui" come dice nella dichiarazione rilasciata al settimanale.Accuse di un certo peso che ...

Selvaggia Roma si difende dagli attacchi : “Non sono rifatta - prima ero diversa perché facevo uso di steroidi” Leggi le sue parole : Il suo aspetto fisico per lei ha sempre rappresentato un peso, un ostacolo psicologico che non le ha permesso di vivere con serenità, come ha più volte ribadito in lacrime a Temptation Island 2017,... L'articolo Selvaggia Roma si difende dagli attacchi: “Non sono rifatta, prima ero diversa perché facevo uso di steroidi” Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Selvaggia Roma confessa la sua dipendenza : 'Ero sotto effetto degli steroidi' : Nell'ultimo periodo Selvaggia Roma è tra i personaggi più bersagliati sul web. Dopo quello che è successo al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, la ragazza è piombata al centro di svariati gossip. Quello che sta imperversando nelle ultime ore riguarda il suo aspetto fisico. La ragazza, infatti, è stata accusata di essere completamente rifatta. Nel tentativo di difendersi da tali accuse, la Roma ha fatto una confessione inaspettata: "Prima mi

Francesco Chiofalo interviene per fermare le minacce di morte a Selvaggia Roma : "L'odio non porta a nulla" : Da quando Francesco Chiofalo, ex partecipante di Temptation Island, annunciò la sua imminente operazione per rimuovere un tumore benigno al cervello, poco prima delle festività natalizie, intervento che, grazie alla bravura dei medici che l'hanno operato, è perfettamente riuscito, la vita di Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco, è cambiata in peggio.Da settimane, infatti, la 28enne Romana non fa altro che ricevere insulti, auguri di ...

Francesco Chiofalo - la ex Selvaggia Roma minacciata di morte : «Mi sto ammalando - denuncio tutti» : «Sono stufa! Passare per una testa di ca? per 4 settimane di fila aver avuto minacce di morte a me, alla mia famiglia e al mio fidanzato». Selvaggia Roma sbotta dopo gli insulti e...

