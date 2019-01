Seduta Euforica per l' indice delle società High Tech italiane | +2 | 32% | | corre Exprivia

New York : Seduta Euforica per D.R. Horton : Brilla D.R. Horton , che passa di mano con un aumento del 2,11%. La tendenza ad una settimana di D.R. Horton è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare ...

New York : Seduta Euforica per Tiffany : Protagonista la gioielleria americana , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,45%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tiffany evidenzia un andamento più marcato ...

Piazza Affari : Seduta Euforica per STMicroelectronics : Brillante rialzo per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,03%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la ...

New York : Seduta Euforica per Abercrombie & Fitch : Brillante rialzo per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,71%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'...

Seduta Euforica per l'indice dei titoli bancari in Italia - +1 - 86% - - si concentrano gli acquisti su Unicredit : Andamento brillante per il comparto bancario a Piazza Affari , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' indice bancario europeo . Il settore bancario Italiano ha aperto a quota 7.729,3, in ...

Piazza Affari : Seduta Euforica per Juventus : Prepotente rialzo per la società operante nel settore del calcio professionistico , che mostra una salita bruciante del 2,22% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base ...

New York : Seduta Euforica per Nordstrom : Effervescente il retailer del lusso statunitense , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,41%. L'andamento di Nordstrom nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una ...

Londra : Seduta Euforica per ITV : Grande giornata per ITV , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,82%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che ITV mantiene forza relativa positiva in ...

Piazza Affari : Seduta Euforica per Geox : Rialzo per l' azienda delle scarpe che respirano , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,60%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza ...

New York : Seduta Euforica per General Electric : Prepotente rialzo per la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi , che mostra una salita bruciante del 3,37% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del ...

Londra : Seduta Euforica per Next : Grande giornata per Next , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,78%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Next mantiene forza relativa positiva in ...

Seduta Euforica per il settore commodities italiano - +2 - 66% - : Andamento brillante per il comparto materie prime dell'Italia, peraltro preannunciato dalla buona performance del settore materie prime dell'Area Euro. Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto a quota ...

Piazza Affari : Seduta Euforica per Damiani : seduta decisamente positiva per la società che produce gioielli , che tratta in rialzo del 3,41%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Damiani ...

Piazza Affari : Seduta Euforica per Eurotech : seduta decisamente positiva per Eurotech , che tratta in rialzo del 2,74%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Eurotech più pronunciata ...