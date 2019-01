Sea Watch | Salvini tira dritto

Sea Watch - Matteo Salvini ribalta la storia : "Denuncia la Ong - favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" : Contrattacca, Matteo Salvini, e sul caso della Sea Watch3 ribalta la storia: il Viminale, spiegano fonti del Ministero degli Interni, sta "raccogliendo gli elementi per valutare una denuncia per tutti i membri dell'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Leggi anche: "La Sea W

Migranti Sea Watch - l’Olanda respinge le richieste di Di Maio e Salvini : «Non spetta a noi» : I vicepremier sulla stessa linea: no allo sbarco sulle coste siciliane della nave ong, battente bandiera olandese, da 7 giorni nel Mediterraneo con 47 Migranti. Salvini valuta la denuncia dell’equipaggio. La Procura di Catania chiede lo sbarco dei minori

Sea Watch - procura di Catania : "Minori sbarchino dalla nave" : Sea Watch, procura di Catania: "Minori sbarchino dalla nave" Il procuratore per i minori Caterina Ajello chiede con una lettera che vengano fatti scendere i 13 minorenni a bordo della nave, ferma al largo di Siracusa dove attende un porto a 7 giorni dal soccorso di 47 naufraghi. “Va assicurata la tutela dei diritti”, ...

Aiuta immigrazione clandestina! Matteo Salvini vuol denunciare Sea Watch : "Il Governo della Repubblica Italiana invita il Governo del Regno dei Paesi Bassi a predisporre, con urgenza, gli adempimenti relativi all'organizzazione della presa in carico e del trasferimento in territorio olandese dei 47 migranti a bordo della nave olandese Sea Watch". E' quanto si legge nella lettera che il Viminale ha inoltrato alla Farnesina per contattare il governo olandese in merito alla nave attualmente ormeggiata in acque italiane a ...

La procura di Catania chiede che vengano fatti sbarcare i minori della Sea Watch : Il procuratore per i minorenni di Catania, Caterina Ajello, ha chiesto con una lettera ufficiale che vengano fatti sbarcare i minorenni dalla Sea Watch 3, ferma nella rada del porto di Siracusa. Da fonti investigative, si apprende che in totale sarebbero 13 di cui 8 non accompagnati. La missiva è stata inviata ai ministri dell'Interno e delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini e Danilo Toninelli, e al presidente del Tribunale ...

Sea Watch - la procuratrice di minori di Catania chiede che sbarchino i bambini : la lettera a Salvini : Il caso della nave Sea Watch 3, ferma al momento nella rada del porto di Siracusa, rischia di trasformarsi in un nuovo "caso Diciotti" per il governo e in particolare per Matteo Salvini. Il procuratore per i minorenni di Catania, Caterina Ajello, ha chiesto in una lettera ufficiale che vengano fatto

La speranza a bordo della Sea Watch : “Siamo arrivati in Italia” : I migranti a bordo della Sea Watch 3, la nave della ong al largo delle coste siciliane per proteggersi dal maltempo con 47 migranti a bordo soccorsi in mare nei giorni scorsi, sperano di sbarcare presto in un porto italiano. Nonostante il no del ministro dell'Interno Matteo Salvini che insiste nella sua linea di porti italiani chiusi alle navi delle ong. A bordo, invece, c'è la speranza di essere quasi arrivati a destinazione dopo un ...

