Sea Watch | la Procura di Catania | fate sbarcare i bimbi Il Viminale | hanno 17 anni

Salvini pronto a denunciare l’equipaggio della Sea Watch. Procura al ministro : violati i diritti dei minori soli - fateli sbarcare : La nave umanitaria Sea Watch 3, con i 47 migranti recuperati sabato scorso nel Mediterraneo centrale, è a meno di due chilometri dalla costa siracusana «per garantire la sicurezza dell’unità e delle persone a bordo». Lo afferma la Guardia costiera italiana in un raro comunicato dedicato a vicende che riguardano migranti, emesso stamattina....

Migranti - la Sea Watch è in acque italiane. E Salvini vuole denunciare l’equipaggio : È ancorata a un miglio a largo delle coste di Siracusa, a nord di Punta Maglisi. Il ministro degli Interni scrive ai Paesi Bassi. La replica olandese: non spetta a noi

Scontro Italia-Olanda sullo sbarco della Sea Watch - la Procura : 'Scendano i minori' : Ieri la decisione del Tribunale dei ministri di Catania di processarlo per non aver fatto sbarcare in Italia i 177 migranti a bordo della nave Diciotti. Oggi un altra nave, questa volta di una ong ...

Sea Watch - Governo : "Se ne occupi l'Olanda" : Sea Watch, Governo: "Se ne occupi l'Olanda" Salvini ha chiesto agli olandesi di farsi carico dell'imbarcazione ferma a largo di Siracusa con 47 migranti a bordo. Amsterdam: "Non spetta a noi". E il titolare del Viminale valuta la denuncia dell'equipaggio. Di Maio: nave "sfida Italia con bandiera ...

Sea Watch - la Procura : fate sbarcare i minori. Scontro con l'Olanda : Da Andrea Camilleri a Roberto Benigni, da Matteo Garrone a Niccolò Ammaniti sono oltre seicento le adesioni del mondo della cultura, dello spettacolo, della musica e dello sport che in queste ore ...

Sea Watch - Martina : "Un governo serio affronta emergenza portando la nave in porto" : Agenzia Vista, Liguria, 25 gennaio 2019 'Un governo serio affronta emergenza portando la nave in porto'. Così il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina, a Genova a margine ...

Migranti tempesta in arrivo - la Sea Watch davanti a Siracusa. Il governo 'Dei 47 a bordo si occupi l Olanda'. Ma il governo dell Aia dice no : Che sia o no l'effetto deterrente del verdetto del tribunale dei ministri che , chiedendo l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti, ha sancito l'assoluto dovere di ...

I Pm chiedono lo sbarco dei minorenni dalla nave Sea Watch : DALL'ITALIA I Pm chiedono lo sbarco dei minorenni dalla nave Sea Watch. L’imbarcazione dell’Ong olandese è ferma a largo di Siracusa per il maltempo. La Procura dei minori di Catania ha chiesto lo sbarco dei minorenni non accompagnati: “E’ una violazione dei loro diritti”. Il ministro dell’Intern

Sea Watch - governo tira dritto : Nessuna apertura dall'Italia per Sea Watch , che si trova al largo di Siracusa a causa del maltempo . Anzi, il governo tira dritto. Per i ministri Toninelli, Di Maio e Salvini infatti, ai 47 migranti ...

Procura chiede sbarco minori Sea Watch : La Procura dei minori di Catania ha chiesto lo sbarco immediato dei minori non accompagnati che si trovano a bordo della nave Sea Watch che dalla notte scorsa staziona a 1,4 miglia dalla costa di ...

Sea Watch - Procura chiede lo sbarco dei minorenni. Salvini vuole denunciare l'equipaggio : La Procura di Catania chiede lo sbarco immediato dei minorenni presenti a bordo della Sea Watch 3, che da quasi 24 ore staziona ad 1,4 miglia dalla costa di Siracusa. La richiesta arriva da Caterina Ajello, Procuratore per i minorenni di Catania, che ha inviato una lettera a Matteo Salvini e Danilo Toninelli - ovvero ai Ministri competenti per quanto riguarda questo caso - così come al Comandante della capitaneria di Porto di Siracusa, ...

Di Maio : Olanda dice no a prendere 47 migranti Sea Watch 3 : Roma, 25 gen., askanews, - 'Il governo olandese ha risposto alla mia richiesta di far andare in Olanda i passeggeri della Sea Watch 3, dicendo che non spetta a loro'. Lo annuncia su Facebook il ...

Governo - Di Maio si esprime sulla Sea Watch : 'La invito a puntare la prua verso marsiglia' : Nuova emergenza migranti e come di consueto, nuovi problemi per l'Italia che ancora una volta si ritrova a gestire da sola lo sbarco e l'accoglienza di migranti. Anche questa volta la risposta del Governo è stata molto netta, con le parole dei due vicepremier Salvini e Di Maio che hanno ribadito la chiusura dei porti, garantendo comunque tutte le cure del caso, compreso l'invio di viveri e medicinali qualora servissero. La nave Ong Sea Watch 3 ...

Sea Watch - Di Maio : Se bandiera illegale si proceda a sequestro nave : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse