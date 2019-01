Sea Watch | la nave con 47 migranti è nelle acque di Siracusa | “Autorizzata dalla Guardia

Sea Watch entrata in acque italiane con l’ok della Guardia costiera : è al largo di Siracusa : La nave è ancorata a un miglio dal porto di Siracusa dove sono confluite anche motovedette della Guardia costiera e della Guardi di Finanza. Lo ha comunicato il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto precisando che l'ingresso è stato consentito a causa del maltempo e per garantire la sicurezza dell'unità e delle persone a bordo.Continua a leggere

Sea Watch 3 in acque italiane a causa del maltempo : “Nella mattinata dello scorso 19 gennaio, la nave Sea Watch 3 procedeva al soccorso, in area SAR di responsabilità libica, di 47 migranti su un unità in difficoltà. Terminate le operazioni di soccorso, senza il coordinamento dell’autorità SAR competente, l’unità, a causa delle condizioni meteorologiche in peggioramento, inizialmente procedeva nella navigazione verso Lampedusa e successivamente verso la Sicilia orientale per trovare ...