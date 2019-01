Sea Watch al largo di Siracusa a causa del maltempo Salvini | «Nessuno spazio in Italia»

Il governo stoppa la Sea Watch : "Convocare ambasciatore olandese" : La nave Sea Watch è entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa, a nord di Punta Maglisi. All'indomani del braccio di ferro (a distanza) con Matteo Salvini la Ong tedesca alza il livello dello scontro e torna a sfidare il Viminale nella speranza di forzare lo sbarco in Italia. A consentire all'avvicendamento a causa delle cattive condizioni meteo è stata la Guardia Costiera per garantire ...

Sea Watch 3 IN ACQUE ITALIANE : OK GUARDIA COSTIERA/ Ultime notizie - Toninelli con Salvini : 'Vadano in Olanda' : La Sea WATCH 3 è in ACQUE territoriali ITALIANE per le condizioni del mare, ma Toninelli appoggia la linea Salvini: 'Vadano in Olanda'. Le Ultime notizie.