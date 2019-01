SEA WATCH 3 IN ACQUE ITALIANE | OK GUARDIA COSTIERA Ultime notizie | Toninelli con

Di Maio sul caso SEA Watch3 : «Convocare l'ambasciatore olandese» : Luigi Di Maio vuole convocare «immediatamente» l'ambasciatore olandese per il caso della nave Ong Sea Watch 3. Il vicepremier lo annuncia con un post su Instagram in cui spiega che l'imbarcazione «...

SEA WATCH - Luigi Di Maio : “Va convocato l’ambasciatore olandese - che intenzioni hanno?” : La nave Sea Watch 3, entrata nelle acque territoriali italiane con 47 migranti a bordo, diventa un caso europeo. Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, chiede all'Olanda di trovare una soluzione, in quanto l'imbarcazione batte bandiera olandese: "Ritengo opportuno convocare l’ambasciatore olandese e chiedergli che intenzioni abbia il suo governo".Continua a leggere

La SEA WATCH in rada a Siracusa - il sindaco : 'Il porto è aperto' : Roma, 25 gen., askanews, - La nave Sea Watch 3 dell'omonima ong tedesca, con a bordo 47 migranti soccorsi nei giorni scorsi a nord di Zuwarah, Libia,, in acque internazionali, si trova a poche ...

Siracusa - la SEA WATCH in acque italiane <br> Toninelli : "Ci pensi l'Olanda" : La nave Sea Watch è entrata in acque italiane e si trova a un miglio al largo di Siracusa. La nave con 47 migranti a bordo è ormeggiata a nord di Punta Maglisi. La Guardia Costiera spiega che l'ingresso in acque territoriali italiane della nave della Ong battente bandiera olandese è stato permesso perché il mare è in burrasca. La nave è ora affiancata dalle motovedette della stessa Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Le cattive ...

Migranti - la SEA WATCH in acque italiane - Toninelli : 'Ci può pensare l'Olanda' : La nave Sea Watch è entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata a un miglio dalle coste di Siracusa . Lo ha riferito la guardia costiera, precisando che l'ingresso è stato consentito a ...

Il governo ha autorizzato l’entrata in acque territoriali italiane della nave SEA WATCH 3 con a bordo 47 migranti - a causa delle cattive condizioni meteo : Il governo ha autorizzato l’entrata nelle acque territoriali italiane della nave Sea Watch 3 con a bordo 47 migranti soccorsi di fronte alla Libia sette giorni fa. L’ingresso, ha fatto sapere la Guardia costiera italiana, è stato consentito a causa

Mare in burrasca : la nave SEA WATCH entrata in acque italiane a un miglio da Siracusa : L'ingresso, secondo quanto si apprendedalla Guardia Costiera italiana, e' stato consentito a causadelle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47migranti che si trovano a bordo, ormai da 7 giorni, e dellastessa imbarcazione.

La SEA WATCH è in acque italiane. La Ong : "Ci serve un porto sicuro" : La nave con 47 migranti a bordo è al largo di Siracusa per ripararsi dal mare grosso. Ieri sia Salvini che Di Maio avevano...

SEA WATCH entrata in acque italiane con l’ok della Guardia costiera ma niente sbarco : La nave è ancorata a un miglio dal porto di Siracusa dove sono confluite anche motovedette della Guardia costiera e della Guardi di Finanza. Lo ha comunicato il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto precisando che l'ingresso è stato consentito a causa del maltempo e per garantire la sicurezza dell'unità e delle persone a bordo.Continua a leggere

Migranti - SEA WATCH in acque italiane per il maltempo : ... in base agli art.10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell'autorità politica».

La SEA WATCH entra in acque italiane per mettersi al riparo dalla tempesta : La nave Sea Watch 3 è entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata a largo delle coste di Siracusa , a 1 miglio - 2 km - a Nord di punta Maglisi, , per garantire la sicurezza dell'unità e ...

Migranti : SEA WATCH - un posto di fonda invece di un porto di sbarco : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - "A #Seawatch, per riparare dalle condizioni meteo in ulteriore peggioramento, è stato assegnato un posto di fonda a 1,4 miglia dal porto di Augusta, Marina di Melilli- Siracusa. Un 'posto di fonda' assegnato invece di un Pos", place of safety, cioè un porto di sbarco s

SEA WATCH in Italia per maltempo Toninelli : "I migranti? In Olanda" : "Io fornisco anche un'alternativa: siccome sulla Sea Watch c'e' una bandierina olandese che sventola e siccome non mi pare che gli olandesi abbiano ancora detto nulla, trovino la maniera migliore per prendersi in carico i migranti". Segui su affarItaliani.it

La SEA WATCH è in acque territoriali italiane : Roma, 25 gen., askanews, - La nave Sea Watch 3 dell'omonima ong tedesca, con a bordo 47 migranti soccorsi nei giorni scorsi a nord di Zuwarah, Libia,, in acque internazionali, si trova a poche ...