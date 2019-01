ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Se il sindaco raccomanda la pulizia agli immigrati e dimentica la sporcizia degli italiani - francescabeth : RT @fattoquotidiano: Se il sindaco raccomanda la pulizia agli immigrati e dimentica la sporcizia degli italiani - fattoquotidiano : Se il sindaco raccomanda la pulizia agli immigrati e dimentica la sporcizia degli italiani - Cascavel47 : Se il sindaco raccomanda la pulizia agli immigrati e dimentica la sporcizia degli italiani -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Ildi Palma Campania, alle porte di Napoli, per favorire, cosi dice, l’integrazione oggi ha fatto distribuire alla sua comunità bengalese un opuscolo “per insegnare a loro come si vive da noi”. Il decalogo, opportunamente tradotto, invita a “lavarsi i denti ogni sera, farsi una doccia al giorno, usare il sapone e il deodorante per il viso e per il corpo, lavare gli abiti che vengono indossati, tare i capelli ogni 4/8 settimane, pulire casa, tare le unghie di mani e piedi, coprirsi il naso e la bocca quando si tossisce e si starnutisce, non condividere rasoi, asciugamani o trucchi con altre persone”. Il giovane, Nello Donnarumma, spiega che “curare il proprio aspetto”, aiuta a vivere meglio e nega ogni intento razzista: “Intendo comunicare un codice di comportamento comunemente rispettato d. Ed è giusto che i nostri ospiti lo sappiano e si ...