Scuola | divieto totale di smartphone in classe | la Commissione Cultura valuta la proposta

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Sono giorni in cui le novità non si fanno attendere da parte del Governo. Anche il mondo dellaviene coinvolto e pare che molto presto si potrebbe arrivare all'esclusione pressochédell'uso dei telefoni cellulari in, sia per quanto riguarda gli alunni che per i docenti. Salvo casi particolari, infatti, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, l'utilizzo dio altri strumenti tecnologici durante gli orari di attività didattica potrebbe essere vietato. Questo è quanto ladella Camera sta infatti analizzando: l'iter per laè già partito con l'obiettivo di riportare l'educazione civica all'interno delle strutture scolastiche.Addio agliinsia per prof che per alunni: laLaè stata portata avanti dal deputato della Lega Nord Massimiliano Capitanio, che sarà poi integrata da altri ...