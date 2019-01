Sci alpino | il mondo si inchina a Paris | che vittoria a Kitzbuhel

Sci alpino - il calendario rivoluzionato del fine settimana. I nuovi programmi e orari e Kitzbuehel e Garmisch - è cambiato tutto! : Il maltempo ha costretto a rivoluzionare il programma del fine settimana per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino. Il weekend del 26-27 gennaio prevede lo svolgimento delle gare maschili a Kitzbuehel e delle prove femminili a Garmisch, ma tra Austria e Germania non tira buon vento e le nevicate che dovrebbero colpire queste località hanno convinto gli organizzatori a rivedere totalmente i programmi. Proprio per questo motivo si è ...

Sci alpino - Dominik Paris al settimo cielo : “sono senza parole - non pensavo di vincere” : Dominik Paris ha vinto oggi sulla pista Streif, la quarta vittoria di sempre a Kitzbuehel per lo sciatore azzurro “Non mi aspettavo di vincere, ma ci ho provato e ci sono riuscito. Ora sono senza parole”. Dominik Paris è al settimo cielo dopo l’ennesimo exploit della sua carriera sulla pista Streif. Per l’azzurro è arrivata la quarta vittoria di sempre a Kitzbuehel, la terza in discesa. “Era molto difficile ...

Sci alpino - classifica vincitori italiani Coppa del Mondo : Dominik Paris quarto di sempre! Raggiunto Piero Gros : Dominik Paris ha compiuto un’impresa fenomenale vincendo la discesa libera di Kitzbuehel, l’altoatesino si è imposto sulla mitica Streif per la terza volta in questa disciplina (la quarta considerando anche un superG) e ha toccato quota 12 successi in Coppa del Mondo. L’azzurro ha festeggiato nel massimo circuito in occasione di 10 discese e di 2 superG, grazie al risultato odierno ha agguantato Piero Gros al quarto posto degli ...

Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2019. Dominik Paris : “Non me l’aspettavo - ci ho provato. Ho fatto la differenza nel finale” : Dominik Paris ha vinto la Discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’altoatesino si è imposto sulla Streif per la terza volta in carriera (la quarta considerando anche il superG), l’azzurro si è laureato dottore sulla mitica Streif, una delle piste simbolo del Circo Bianco dove solo i migliori sciatori riescono a consacrarsi. Apoteosi pura per l’azzurro che ha poi fatto trasparire ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher padrone. Paris secondo in discesa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci alpino - Dominik Paris SIGNORE DI KITZBUEHEL! Streif domata per la terza volta - 4° Innerhofer : Dominik Paris è il SIGNORE della Streif! Il velocista azzurro entra nella leggenda, trionfando per la terza volta in carriera in discesa libera a Kitzbuehel. Un capolavoro quello dell’altoatesino dal primo all’ultimo tratto della mitica pista austriaca. Bravissimo nella parte alta, poi ottimo anche nella Steilhang e successivamente nella stradina di puro scorrimento ed infine l’apoteosi arriva sull’Hausbergkante con Paris ...

Sci alpino - Dominik Paris SIGNORE DI KITZBUEHEL! Streif domata per la terza volta - 4° Innerhofer. : Dominik Paris è il SIGNORE della Streif! Il velocista azzurro entra nella leggenda, trionfando per la terza volta in carriera in discesa libera a Kitzbuehel. Un capolavoro quello dell’altoatesino dal primo all’ultimo tratto della mitica pista austriaca. Bravissimo nella parte alta, poi ottimo anche nella Steilhang e successivamente nella stradina di puro scorrimento ed infine l’apoteosi arriva sull’Hausbergkante con Paris ...

LIVE Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2019 in DIRETTA : PARIS TITANICO - è primo! Ma spunta il sole e può cambiare tutto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. A causa del previsto maltempo in Austria, la grande Classica della velocità è stata anticipata a oggi: si gareggia sulla mitica Streif, l’Università della Discesa libera, una pista iconica del Circo Bianco. Si preannuncia grande spettacolo e l’Italia vuole essere assoluta protagonista con Dominik PARIS ...

Sci alpino - Dominik Paris cala il poker sulla Streif : l’azzurro stravince la discesa di Kitzbühel : Lo sciatore italiano conquista la discesa maschile di Kitzbühel, mettendo in fila tutti gli avversari più pericolosi. Sul podio anche Innerhofer, terzo dietro Feuz Dominik Paris vince la discesa maschile di Kitzbühel, dominando sulla Streif e piazzando il quarto successo in carriera su questo tracciato. Una prestazione pazzesca quella dello sciatore azzurro, capace di mettere in fila tutti i propri agguerriti avversari, costretti ad ...

Sci alpino - Sofia Goggia si migliora nella 2ª prova di discesa a Garmisch : l’azzurra chiude al settimo posto : Goggia cresce, è nella top ten della seconda prova di Garmisch. Invertito il programma: sabato si comincia con il supergigante Continuano ad arrivare segnali confortanti da Sofia Goggia sulla strada del pieno recupero agonistico. La campionessa olimpica di discesa, che giovedì aveva riassaporato per la prima volta la pista dall’infortunio dello scorso 18 ottobre nell’allenamento ufficiale in vista della discesa di Garmisch, ha ...

Sci alpino - stravolto il programma a Garmisch : i nuovi orari delle gare - discesa posticipata alla domenica : stravolto il programma delle gare di Garmisch dove nel weekend sono previste due prove valide per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. In terra tedesca, infatti, sono previste delle difficili condizioni meteo e così gli organizzatori hanno pensato di ritoccare il calendario: il superG femminile andrà in scena sabato 26 gennaio alle ore 10.00, la discesa libera è invece slittata a domenica 27 gennaio con start previsto per le ore 11.30. Si è ...

Sci alpino – Lindsey Vonn dal cuore d’oro : le scuse ai tifosi per l’assenza a Garmisch ed il messaggio speciale per Sofia Goggia : Il post social di Lindsey Vonn alla vigilia del weekend di gara di Garmisch, che è costretta a saltare per il problema al ginocchio: la statunitense chiede scusa ai tifosi e augura buona fortuna a Sofia Goggia per il suo rientro Dopo il weekend ricco di emozioni speciali vissuto a Cortina, Lindsey Vonn è costretta ad un deludente stop: la campionessa non sarà in gara a Garmisch a causa di un problema al ginocchio, infortunatosi tempo fa, ...

Sci alpino - Seconda prova Discesa Garmisch : che Sofia Goggia! L’azzurra è settima - condizione in crescita! : Si è disputata la Seconda prova della Discesa libera valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino, in programma a Garmisch, Germania, nella giornata di domani. Il miglior tempo è stato fissato da Corinne Suter con il tempo di 1:40.30. L’elvetica ha preceduto ben cinque austriache, Ramona Siebenhofer di 17 centesimi, Stephanie Venier di 36, Nicole Schmidhofer di 38, Christina Ager di 39 e Cornelia Huetter di 47. Questi risultati confermano ...

Sci alpino - è il giorno della discesa maschile a Kitzbühel : sette gli azzurri al via sulla Streif : A Kitzbühel nevica, ma la partenza della discesa è confermata alle 11.30: apre Reichelt, Paris ha il 13, Innerhofer il 15, poi altri cinque azzurri sette azzurri al via sulla Streif, per l’appuntamento più sentito della Coppa del Mondo. Ad aprire le danze nella discesa di Kitzbühel, dove è in corso una forte nevicata, sarà l’austriaco Hannes Reichelt. Il primo degli italiani al cancelletto sarà Dominik Paris con il numero 13, ...