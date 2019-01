Scherma – Fioretto maschile | la Coppa del Mondo sbarca a Tokyo | otto gli azzurri nel main

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : al fioretto manca solo la vittoria. Uomini secondi a Parigi - donne terze a Katowice : In questa domenica al fioretto italiano è mancata sola la vittoria. Nella prova maschile di Parigi il quartetto azzurro (Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola) ha concluso la gara al secondo posto, fermandosi solamente in finale contro la Russia, che ha superato l’Italia con il punteggio di 45-40. Gli azzurri avevano iniziato la loro giornata con la facile vittoria contro il Canada per 45-15. Poi vittoria ai ...

Scherma - Coppa del Mondo : Alessio Foconi oro nel fioretto - Avola terzo : Alessio Foconi torna sul gradino più alto del podio e vince nella seconda tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Parigi . Un trionfo che va a replicare il successo dello scorso anno, in cui Foconi diede prova del suo talento, conquistando tutto il pubblico francese presente. Una ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : riparte il fioretto! Tutti gli azzurri convocati per le tappe di Katowice e Parigi : Duplice appuntamento questo fine settimana con la Coppa del Mondo 2018-2019 di fioretto. Sulle pedane polacche di Katowice andranno in scena le donne, mentre gli uomini gareggeranno a Parigi. In campo femminile saranno dodici le atlete convocate dal commissario tecnico Andrea Cipressa, che seguirà però la squadra maschile. Le più attese saranno Elisa Di Francisca e Martina Batini, che hanno centrato il podio al rientro nel primo appuntamento ...

Scherma : riparte stagione cdm fioretto : ANSA, - ROMA, 10 GEN - riparte domani la stagione di Coppa del Mondo di fioretto. Riflettori sulle pedane di Katowice, dove saranno di scena le fiorettiste, e su quelle di Parigi. In Polonia 12 le ...

Scherma – Coppa del Mondo di Fioretto Femminile : le azzurre tornano in pedana - grande rientro di Di Francisca e Batini : Elisa Di Francisca e Martina Batini tornano in pedana per la Coppa del Mono di Fioretto Femminile Inizia da Algeri la stagione di Coppa del Mondo di Fioretto Femminile. Saranno dodici le azzurre in pedana e per tre di loro si tratterà di una gara dal significato particolare. Per Alice Volpi sarà infatti la prima volta in gara da campionessa del Mondo. La fiorettista senese esordirà con al collo l’oro individuale conquistato a Wuxi lo ...