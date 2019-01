Sci alpino - i nuovi orari a Kitzbuehel e Garmisch. Programma cambiato - le gare di Sabato e domenica e come vederle in tv : La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa in Austria per quanto riguarda gli uomini ed in Germania per quanto concerne le donne: proseguono le gare a Kitzbuehel dopo la discesa libera odierna, mentre si inizierà a gareggiare a Garmisch. Il meteo in entrambe le località ha costretto gli organizzatori a rivedere i programmi: domani la competizione si svolgerà tra i pali stretti per i ragazzi mentre le donne affronteranno il supergigante. domenica ...

Shoah : Milano - Sabato e domenica Pirellone illuminato da scritta Binario 21 : Milano, 24 gen. (AdnKronos) - Nelle serate di sabato 26 e domenica 27 Palazzo Pirelli a Milano sarà illuminato con la scritta 'Binario 21'. Con questa iniziativa inizieranno le celebrazioni del Giorno della Memoria in Consiglio regionale della Lombardia e si aprirà così la settimana di eventi organi

Visita fiscale Inps : orario Sabato e domenica per pubblici e privati : Visita fiscale Inps: orario sabato e domenica per pubblici e privati Orari festivi Visita fiscale Visita fiscale Inps: orario sabato e domenica per pubblici e privati Guida Visita fiscale sabato e domenica Quali sono le regole che valgono per la Visita fiscale Inps? Come deve comportarsi il lavoratore per evitare di andare incontro a sanzioni? Il lavoratore è tenuto a garantire la propria presenza in casa perché in determinati orari l’ ...

CULTURA - Venerdì 25 gennaio la proiezione di cortometraggi già selezionati e Sabato 26 e domenica 27 il concorso con film ferraresi : Festival Ferrara film corto al via con anche una rassegna internazionale di opere 23-01-2019 / Giorno per giorno Sono state presentate oggi , mercoledì 23 gennaio 2019, in residenza municipale le ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) L’attivismo dei fannulloni - Commentare, chiosare, sostenere la giusta causa senza fatica né esborso. Ma hashtag e meme, armi del contropote

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019: Ridge (Thorsten Kaye) torna a casa… Hope (Annika Noelle) cerca di convincere Liam (Scott Clifton) che è giunto il tempo di lasciare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e tornare insieme a lei, nonostante la nascita della bambina sia vicina… Steffy ha ben compreso che Hope ama ancora Liam e glielo fa ammettere, dicendole che lotterà affinché il suo matrimonio non ...

La Ribalta events : I Diversi Volti del Teatro ripartono sotto il segno di Shakespeare Sabato 19 e domenica 20. : Via Salvatore Calenda, 98 Per info e prenotazioni: 089 9958245 329 2167636 Per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma anche avere informazioni sugli orari dei singoli spettacoli, la ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 12 e domenica 13 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 12 e domenica 13 gennaio 2019: Brooke (Katherine Kelly Lang) tenta di convincere il detective Sanchez dell’innocenza di Ridge (John McCook). Liam (Scott Clifton) intanto continua ad avere delle visioni (tra cui quella di aver impugnato una pistola) e dice di aver battuto la testa con violenza. A quel punto, Hope (Annika Noelle) ha paura che il ragazzo possa finire in prigione e gli confessa di ...

Meteo - il weekend è (quasi) salvo : le previsioni per Sabato e domenica : sabato bel tempo su molte regioni. Da domenica e soprattutto lunedì 14 invece un rinforzo delle correnti nord occidentali...

Meteo - gelo polare sull'Italia : 'Temperature giù fino a -5°'. Sabato la tregua - domenica neve : In queste ore il nuovo ingresso di aria polare sta facendo peggiorare il tempo al Centro-Sud. Il team del sito ilMeteo.it avvisa che sulle regioni adriatiche centro-meridionali, sulla Basilicata, ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Anno nuovo, con l'anima - Buoni propositi, tormenti ed estasi per il 2019. L’ostinata speranza, gli odiati petardi e quei segreti durante i

Jazz - gospel e bossa nova Sabato sera ai Musei Capitolini. Domenica - musica classica e Mystery Rooms : Nel week-end l’arte si anima: il sabato sera ai Capitolini tra Jazz, bossa nova e gospel. La Domenica, in compagnia della musica classica e delle Mystery Rooms Roma – Per salutare le festività natalizie appena trascorse e attendere insieme l’arrivo del nuovo anno torna, anche questa settimana, un nuovo imperdibile appuntamento con l’evento per eccellenza del week-end. Promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Lo scandalo del Dio incarnato - Che cosa resta del volto amato di Gesù che ancora festeggiamo nel Natale, sia pur deturpandolo in vari modi

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di Sabato 15 e domenica 16 dicembre in Riviera e Côte d'Azur : 'BordiChristmas 2018': giornata dedicata allo shopping natalizio, ricca di eventi rivolti ai bambini e agli adulti con spettacoli di animazione e giocoleria, cori gospel, mercatini di Natale e ...