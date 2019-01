Russiagate | arrestato Roger Stone | ex consigliere elettorale di Trump

Russiagate : arrestato Roger Stone - ex consigliere di Trump : Un'altra grana per Donald Trump. L'Fbi in Florida ha arrestato Roger Stone, grande alleato del presidente Usa. Nell'ambito dell'inchiesta sul Russiagate gli vengono contestati sette capi di imputazione, tra cui intralcio all'attività di un pubblico ufficiale, falsa testimonianza e subornazione di testimoni.Gli agenti federali si sono presentati alle sei del mattino nella casa del consulente politico a Fort Lauderdale. In giornata prima udienza ...