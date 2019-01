Rottamazione auto 2019 | incentivi | costo e come funziona

Rottamazione Fiat 2019 : incentivi della “SuperRottamazione” - come funziona - sconto e offerte auto : In questo articolo vedremo insieme cosa sono e come funzionano gli incentivi della “SuperRottamazione” Fiat e quali offerte sono attualmente in corso per coloro che intendono rottamare il proprio autoveicolo ed acquistarne un’auto più recente, appartenente ad una classe energetica più performante e meno inquinante. Insomma, il nuovo anno si prospetta come un momento propizio per prendere in considerazione la dismissione della propria ...

Milano - smog e Rottamazione veicoli più inquinanti : contributi ai privati per auto - bici e abbonamenti Atm : Incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti anche ai privati. Si allarga a Milano la platea di chi può accedere agli aiuti in vista dell'applicazione del provvedimento Area B a partire ...

Incentivi Rottamazione auto a dicembre : Opel Corsa - Renault Captur e Toyota Aygo in promo : Saranno valide fino al 31 dicembre 2018 le offerte sugli Incentivi rottamazione auto delle marche automobilistiche Opel, Renault e Toyota. Dopo aver illustrato le promozioni sui modelli Fiat, Ford e Alfa Romeo, oggi ci concentriamo sulle proposte commerciali relative ai veicoli di punta delle aziende riportate nel titolo. La tedesca Opel presenta diverse offerte su Corsa, Adam e Astra, la Renault su Captur, Kangoo e Kadjar, la Toyota invece su ...

Dl fisco è legge. Stretta su evasori assicurazione auto - bonus bebè e Rottamazione cartelle : cosa prevede : Il decreto fiscale è legge: la Camera lo ha approvato con il voto di fiducia. A favore si sono espressi 272 deputati, 143 contrari e tre astenuti. Dopo una lunga gestazione, due consigli dei ministri e una crisi di governo sfiorata, l’Aula di Montecitorio ha dato il via libera definitivo al provvedimento, con il piccolo incidente di percorso del governo battuto su un ordine del giorno. Le sanatorie previste dal dl diventano dunque effettive, ...

Economia : viceministro Rixi al 'Corriere della Sera' - un errore i balzelli auto - favorevoli alla Rottamazione : Roma, 07 dic 09:32 - , Agenzia Nova, - Il tema c'è, è importante e il Contratto di governo ne parla. Ma messa giù così la proposta sulla tassazione delle auto in funzione delle emissioni inquinanti mi ...

Incentivi Rottamazione auto a dicembre : Fiat Panda - Ford Fiesta e Alfa Giulia in offerta : Torna il classico appuntamento con gli Incentivi rottamazione auto di Fiat, Ford e Alfa Romeo per il mese di dicembre 2018. Fino al giorno 31 potranno essere acquistati i modelli di punta delle note aziende automobilistiche a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino, grazie alle promozioni destinate agli automobilisti che decideranno di rottamare il loro usato per acquistare un veicolo nuovo a prezzi vantaggiosi. La casa Fiat propone il ...

Manovra : le novità su condoni - Rc Auto e bonus bebè. La Rottamazione? In 4 rate Ecco cosa cambia : la videoscheda : Il Senato ha approvato il decreto fiscale, che ora passa alla Camera. Tra le misure, la Guardia di Finanza, in funzione anti evasione, potrà avere i dati di sintesi dei conti correnti bancari e conservarli per 10 anni

Pace fiscale - Rottamazione delle cartelle e nuove regole per l’Rc auto : tutte le novità : Il Senato ha approvato il decreto fiscale che passerà ora all'esame della Camera. Molte le novità introdotte durante la discussione a Palazzo Madama: dalla nuova rottamazione ter alle nuove regole sull'Rc auto, dalla riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche al rinnovo del bonus bebè. Ecco cosa cambia.Continua a leggere

"All'auto serve il bonus Rottamazione" : Arriva sul tavolo del governo, dal Centro studi Promotor, una proposta concreta in grado di togliere dalle strade buona parte dei milioni di veicoli con omologazioni risalenti a oltre 10 anni fa, ...

Profilattici di Stato - contributi per Rottamazione auto e adozione stranieri - più pensioni di invalidità. La corsa degli emendamenti : Sempre mercoledì la Commissione Ue darà il suo parere sull'impianto della Manovra, nuovo capitolo di una guerra politica. Ed economica. 18 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Incentivi - emendamento Legge Bilancio : 1.000 euro per Rottamazione vecchie auto : ROMA - Un incentivo di 1000 euro, 500 finanziati dallo Stato e 500 dai venditori, per rottamare le vecchie auto a benzina da euro 0 a euro 3 , anche se dotate di impianti a metano o Gpl, . Lo prevede..

Manovra - incentivi per Rottamazione auto : emendamento di Lega e M5s | : Potrebbero tornare gli incentivi statali. Il Carroccio propone rottamazione delle macchine da euro 0 a euro 3 con un incentivo fino a mille euro per le nuove acquistate tra il 2019 e il 2020. I ...

