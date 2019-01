Roma | paziente San Filippo Neri morto a seguito incendio causato da sigaretta

romadailynews

: Roma, paziente muore mentre fuma all’ospedale: a fuoco il letto - SkyTG24 : Roma, paziente muore mentre fuma all’ospedale: a fuoco il letto - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Paziente muore carbonizzato nel letto Forse ucciso per errore da una sigaretta - PinoTom3 : Roma, choc al San Filippo Neri, paziente muore mentre fuma a letto: il materasso prende fuoco -

(Di venerdì 25 gennaio 2019)– È un 61enne originario di Bari la vittima del rogo avvenuto nel reparto di ossigenoterapia dell'ospedale San. L'episodio si e' verificato verso le 3.30 quando l'uomo, ricoverato, forse nel tentativo di fumare unaavrebbe inavvertitamente lasciato cadere il mozzicone innescando le fiamme.Indagini sono in corso, ma secondo quanto ipotizzato da una prima analisi il decesso sarebbero avvenuto per cause naturali visto che la vittima ha riportato solo due bruciature: sulla mano e su una gamba.