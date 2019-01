Roma | colpo al tesoro dei Casamonica | maxiconfisca beni | tra cui villa liberty e scuderia

Roma - il colpo di gennaio sta al centro : Monchi chiama Herrera e Thiago Mendes : 'Inevitabile fare qualcosa durante il mercato di gennaio'. Di Francesco fu chiaro già il 21 dicembre, prima di volare a Torino per la sfida contro la Juventus allo Stadium. Più o meno confermò la sua ...

Risultati Serie A 19ª Giornata – Inter a fatica - il nerazzurro che brilla è quello dell’Atalanta : ok Roma - colpo Chievo! : L’Inter batte a fatica l’Empoli, l’Atalanta gioca a tennis contro il Sassuolo, bene Roma e Chievo: i Risultati delle gare della 19ª Giornata di Serie A A poco più di due giorni dalla fine del 2018, si chiude anche il girone d’andata di Serie A con un sabato ricco di partite, gol e spettacolo. Apre le danze la Juventus che nel lunch match batte la Sampdoria fra tante polemiche: doppietta di Cristiano Ronaldo con il secondo ...

Roma : incendio deposito rifiuti - la procura indaga per disastro colposo : Non si esclude neanche l'ipotesi di un'azione dolosa: le telecamere di sorveglianza della struttura erano rotte da quattro giorni. Oggi i risultati delle rilevazioni sulla diossina - La procura di ...

Roma - incendio sulla Salaria nel centro raccolta rifiuti. Rischio nube tossica - il Municipio : «Non aprite le finestre». La Procura : «Disastro colposo» : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati...

Bimba rom colpita da uno sparo a Roma - spunta una nuova pista : dubbi sul colpo accidentale : Ha sempre detto di avere esploso quel colpo per sbaglio, mentre provava la carabina ad aria compressa che aveva appena comprato. Non immaginava che quel piombino sparato dal balcone di casa avrebbe ...

Colpo Viktoria Plzen : batte 2-1 il Cska e qualifica la Roma : ... il Cska subisce il ritorno del Viktoria che prima fallisce un rigore con Prochazka, poi con lo stesso calciatore trova il pareggio e conquista la vittoria con Hejda LEGGI LA CRONACA Ultimo ...

Serie A : Parma - che colpo! Sassuolo ko - sorpassata la Roma : TORINO - Dopo un piccolo periodo di appannamento, coinciso con le sconfitte con Lazio ed Atalanta e con lo 0-0 interno col Frosinone , il Parma riprende la propria marcia ed infila la seconda vittoria ...

