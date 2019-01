Roma | choc al San Filippo Neri | malato terminale fuma a letto | il materasso prende fuoco

Roma - choc al cinema : invasione di topi durante la proiezione per la giornata della memoria - evacuati 700 studenti : Erano andati al cinema Barberini per celebrare la giornata della memoria, 700 alunni tra i 13 e i 16 anni, accompagnati dagli insegnanti; è stata sicuramente una giornata che non...

Roma - Federica morta per choc anafilattico. La sua scomparsa toglie un po’ di futuro a tutti : Qualche giorno fa è morta una ragazza di 16 anni, Federica, che frequentava il terzo liceo nell’istituto dove ho lavorato per tanti anni. Devo averla incontrata Federica tre anni fa quando è arrivata a scuola e coordinavo il lavoro dei tutor per accoglienza nelle prime classi. Sabato sera era uscita con la sua migliore amica e non è più tornata. Una crisi allergica dicono, forse per il miscuglio di shottini, mini cocktail, creme di frutta, che ...

Francesco Chiofalo : l’accusa choc del fidanzato di Selvaggia Roma : Il fidanzato di Selvaggia Roma si scaglia contro Francesco Chiofalo Francesco Chiofalo è stato ricoverato alcuni giorni fa per operarsi. Difatti l’uomo si è dovuto sottoporre a un difficile intervento per asportare un tumore al cervello. Tumore grosso quanto una pallina da biliardo. Tuttavia, anche in questo difficile momento, c’è chi ha voluto polemizzare. Chi? Poco fa il fidanzato di Selvaggia Roma ha fatto alcune accuse choc nei ...

La Roma punge Zazzaroni : 'Vorremmo aiutarlo - ma mica è facile!'/ 'Psicodramma al Corriere : è sotto choc' : La Roma punge Zazzaroni su Twitter: 'Vorremmo aiutarlo, ma mica è facile'. Polemica ironica dopo l'editoriale del direttore del Corriere dello Sport.

Roma. Magliana choc : chi e perché ha sparato ad Andrea Gioacchini? : Andrea Gioacchini era anche finito in un’inchiesta della squadra mobile agli inizi del duemila. Chi può avergli sparato per ucciderlo

Roma - clochard trovato morto su una panchina/ Nuova vittima del freddo? Scoperta choc di alcuni passanti : Roma, clochard morto su una panchina: la Scoperta di alcuni passanti questa mattina. Ultime notizie: Nuova vittima del freddo?

Roma choc - bimbo muore a 2 anni dopo circoncisione in casa : grave il fratellino : ?Ha due anni il bambino nigeriano di Monterotondo morto al Sant'Andrea dopo un intervento "domestico" di circoncisione mentre il suo fratellino gemello é ricoverato nella...

