Ricavi commerciali : Inter al top in Italia - la Juve prova il sorpasso : Secondo le rilevazioni di Deloitte il Real Madrid balza al primo posto in Europa. In Italia i nerazzurri si confermano primi, ma i bianconeri incalzano L'articolo Ricavi commerciali: Inter al top in Italia, la Juve prova il sorpasso è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.