Resident Evil diventa una serie tv? Netflix starebbe lavorando al progetto

Bruce Straley - co-director di Uncharted 4 - non ha dubbi : Resident Evil 4 ha il miglior combattimento iniziale di sempre : L'attesa per il remake di Resident Evil 2 è ormai finita, e la febbre da zombie sembra aver già contagiato tutti. Videogamer ci racconta che, per l'occasione, il co-director di Uncharted 4: Fine di un ladro Bruce Straley ha deciso di riprendere in mano una delle precedenti iterazioni della serie, Resident Evil 4, pubblicato nel 2005 dapprima in esclusiva per Nintendo GameCube.Le sue retro-impressioni sono state a dir poco entusiaste: "Merda! ...

Il nuovo trailer live action di Resident Evil 2 è un tributo a George Romero : Resident Evil 2 di Capcom è in uscita domani 25 gennaio e, come avrete avuto modo di vedere, non si tratta di un semplice remake o di un remaster del classico PS One del 1998. Il gioco, infatti, ha totalmente rivisto molti degli elementi fondamentali del gioco, dalla grafica al level design fino al combattimento e alla scrittura. Tuttavia, Capcom è ben consapevole delle radici del gioco, perciò ha pubblicato un nuovo trailer live-action che ...

Resident Evil 2 : Guida ai livelli di difficoltà : La prima cosa che viene chiesta al giocatore all’inizio di una nuova partita, solitamente è la scelta del livello di difficoltà. In Resident Evil 2 abbiamo inizialmente a disposizione 3 livelli: Assistita, Standard e Hardcore. Quali sono le differenze? presto detto! I livelli di difficoltà in Resident Evil 2 Difficoltà Facile (Assistita) Possibilità di mirare i nemici in modo assistito La salute si ...

Bruce Straley - co-director di Uncharted 4 - non ha dubbi : Resident Evil 4 ha la miglior sequenza di combattimento all'aperto di sempre : L'attesa per il remake di Resident Evil 2 è ormai finita, e la febbre da zombie sembra aver già contagiato tutti. Videogamer ci racconta che, per l'occasione, il co-director di Uncharted 4: Fine di un ladro Bruce Straley ha deciso di riprendere in mano una delle precedenti iterazioni della serie, Resident Evil 4, pubblicato nel 2005 dapprima in esclusiva per Nintendo GameCube.Le sue retro-impressioni sono state a dir poco entusiaste: "Merda! ...

Il remake di Resident Evil 2 regala un nuovo trailer prima dell’uscita : I non morti di Resident Evil 2 sono pronti a tornare dopo 20 anni. Era il gennaio del 1998 quando gli zombie della saga Capcom morsero la prima PlayStation. Ora risorgono ancora una volta per la gioia di tutti gli utenti PlayStation 4, Xbox One e PC. Il colosso di Osaka ha infatti messo in cantiere un remake del classico survival horror, già passato sotto la lente d'ingrandimento della stampa. Le prime recensioni di Resident Evil 2 remake ...

Alle 12 : 15 giochiamo in diretta all'attesissimo Resident Evil 2 Remake : Siamo solo a fine gennaio ma potremmo trovarci tra le mani uno dei migliori giochi di questo 2019 e nel caso in cui non ci crediate non perdetevi la nostra recensione dedicata. Di cosa stiamo parlando? Naturalmente dell'attesissimo Resident Evil 2 Remake.Il ritorno dell'iconico secondo capitolo del franchise Capcom sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One solo a partire dalla giornata di domani ma nel caso in cui siate curiosi di scoprirne i ...

Pubblicato il trailer di lancio di Resident Evil 2 : Solamente due giorni ci separano dall'uscita dell'attesissimo remake di Resident Evil 2, un gioco che, stando ai vari voti comparsi in rete, ha convinto la critica specializzata (avete già letto la nostra recensione?).Il titolo ci trasporterà nell'incubo del gioco originale del 1998 facendoci vestire nuovamente i panni di Leon e Claire, ma si presenterà in una veste del tutto rinnovata.Ora, in vista dell'uscita del titolo, Capcom ha Pubblicato ...

Ecco come i programmatori hanno realizzato Tofu - il personaggio segreto di Resident Evil 2 : A pochissimi giorni dal lancio dell'attesissimo remake di Resident Evil 2, che, ricordiamo, arriverà il 25 gennaio e di cui potete nel frattempo leggere la nostra recensione, Dualshockers ci porta a conoscenza di un simpatico retroscena sul personaggio sbloccabile di Tofu.Nel corso di una diretta streaming andata in onda su YouTube, il producer Tsuyoshi Kanda ha rivelato che, per ottenere il modello 3D di Tofu, Capcom ha sottoposto a scansione ...

I voti di tutte le recensioni di Resident Evil 2 a 24 ore dall’uscita : vale la pena? : Nel variegato panorama videoludico esistono nomi ormai leggendari. Saghe che negli anni sono riuscite a catturare il cuore - e il portafogli! - di milioni di appassionati in tutto il mondo, proiettandosi di diritto nell'Olimpo stesso del gaming. Tra queste, è impossibile non annoverare Resident Evil. Nato a metà degli anni '90 e conosciuto in Giappone con il nome di Biohazard, il franchise di casa Capcom si prepara ora a tornare a nuova vita con ...

Resident Evil 2 è una lezione su come fare un remake : La saga di Resident Evil è senza dubbio una delle più longeve e famose della storia dei videogiochi. Pur non avendo inventato il genere survival horror, quell’onore spetta quasi certamente ad Alone in the Dark, è stata quella che ne ha maggiormente canonizzato gli stili, il ritmo e le meccaniche, creando una storia che tra colpi di scena, resurrezioni e diramazioni non ha niente da invidiare a una telenovela brasiliana, ma con molto più ...

Il remake di Resident Evil 2 ha convinto la critica? Scopriamo i voti della stampa internazionale : I fan storici, ma anche chi non ha ancora avuto il piacere di giocare Resident Evil 2, dovranno attendere ancora due giorni prima di mettere mano al remake targato Capcom. Tuttavia, se volete sapere come è stato accolto il titolo dalla stampa specializzata, siete nel posto giusto.Innanzitutto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del gioco e, nel caso siate interessati, su Metracritic sono comparse altre votazioni di altre importanti ...

Recensione Resident Evil 2 - remake PS4 : grafica e ambientazioni decisamente positive : Resident Evil è un brand che, storicamente, ha sempre offerto al suo pubblico qualità e paura. Capcom, con il lancio del remake di questo titolo che ha debuttato su PlayStation nel 1996, sembra aver colto nuovamente nel segno. Dopo aver stimolato la curiosità degli appassionati con una demo di 30 minuti, in questi giorni è arrivato per PS4 e Xbox One il nuovo videogame che, per molti, viene già considerato come il migliore della saga. Un'attesa ...

Resident Evil 2 - la recensione : Leon Resident Evil 2Leon Resident Evil 2Resident Evil 2 è un videogioco di genere survival horror, pubblicato originariamente da Capcom per la storica PlayStation nel 1998. Secondo capitolo dell'omonima serie (che ad oggi conta oltre dieci titoli, tra episodi canonici e spin-off) è considerato tutt'ora uno dei meglio riusciti, nonché quello che ha consacrato il successo del brand a livello internazionale. La serie era ...

Resident Evil 2 Remake - recensione : Parte inevitabile del passaggio all'età adulta è la tendenza a voler proteggere tutto ciò che riguarda i ricordi dell'infanzia: del resto, essi sono la base sulla quale è fondata la personalità di ciascuno ed è quindi normale la paura di veder minate le proprie sicurezze. È esattamente questa la ragione che spinge buona parte dei videogiocatori meno giovani a sussultare all'annuncio di questo o quel Remake, complice la triste tendenza ereditata ...