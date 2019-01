Reddito per 4 milioni di persone | il 13% andrà agli stranieri

Reddito di cittadinanza - doppio bonus per chi assume under 35 al Sud : doppio sconto per le imprese che assumeranno nel Mezzogiorno. Le agevolazioni per chi assume chi è beneficiario del Reddito di cittadinanza, si legge nell'ultima versione del decretone,...

Reddito per 4 milioni di persone : il 20% andrà agli stranieri : ROMA In tutto 1.248.000 nuclei familiari, che corrispondono a 4 milioni scarse di persone. Le famiglie formate da soli stranieri sono stimate in 241 mila, ovvero poco meno del 20 per cento del totale ...

SONDAGGI/ Illusione Reddito e quota 100 "per tutti" - Salvini e Di Maio in calo : Il gradimento a Salvini resta molto alto, ma in vista delle elezioni europee più che l'immigrazione saranno i temi economici a essere decisivi

Reddito di cittadinanza - assunzioni per 6.000 tutor : stipendi da 30.000 euro l'anno : Con l'arrivo del Reddito di cittadinanza si darà spazio anche a nuove figure professionali che si chiameranno tutor o navigator. Saranno circa 6.000 e verranno assunti da Anpal Servizi spa con un contratto di collaborazione di due anni ed uno stipendio di circa 1.700 euro al mese, esclusa la contribuzione, per un totale di oltre 30.000 euro lordi annui. Vi è già inoltre, nei loro confronti, il dichiarato impegno da parte del Governo di avviare ...

Reddito di cittadinanza - la foto scelta dal M5S già usata da un farmaco per la secchezza vaginale : Quando si sceglie una foto per promuovere una nuova misura economica, una nuova legge, una battaglia vinta, non sempre è facile trovarne una che vada bene al 100%: ma i responsabili della ...

Dall'Inps ai "navigator" : ecco tutti gli ostacoli per il Reddito di cittadinanza : Il reddito di cittadinanza è ormai alle porte. Il sussidio grillino dovrebbe debuttare ad aprile dopo il varo del decretone avvenuto qualche settimana fa. Ma sul reddito minimo cominciano ad arrivare alcune "ombre". Di fatto i rappresentanti delle agenzie per il lavoro mettono dei paletti sulla formazione dei Navigator: "Se mai assumeranno questi 10 mila navigator ci vorranno almeno 8/10 mesi di formazione per fare in modo che siano utili ai ...

"Già code all'Inps per il Reddito" : "Ieri sono stato a Bari e mi hanno segnalato che negli uffici dell'Inps si cominciano a vedere già code di persone che chiedono informazioni su come accedere al reddito di cittadinanza . E i ...

Divorzi finti e nuove residenze per ottenere il Reddito di cittadinanza : reddito di cittadinanza: corsa all'anagrafe per rientrare nei requisiti e ottenere l'assegno. I controlli della Finanza e le...

In arrivo 6.000 posti di lavoro come tutor per il Reddito di cittadinanza : Si chiamano tutor o navigator e saranno i soggetti che lavoreranno nei Centri per l'Impiego, con varie mansioni tra cui incrociare domande e offerte di lavoro per i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza. La figura rientra nel progetto di potenziamento dei Centri per l’Impiego e sarà centrale nell’operazione reddito di cittadinanza, la misura di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale appena varata dal governo. Dall’Anpal, ...

Perché il Reddito di cittadinanza "fino a esaurimento scorte" può essere un problema : Secondo un nuovo studio dell'economista Galli molti dubbi sul fatto che davvero i conti tornino: "Man mano che arriveranno...

Agenzie lavoro al ministero per Reddito cittadinanza : Roma, 23 gen. (Labitalia) - "Si è svolto oggi un incontro tra i tecnici del ministero del lavoro [...]

Reddito di cittadinanza : 10 passi per averlo e numero mensilità : Reddito di cittadinanza: 10 passi per averlo e numero mensilità mensilità Reddito di cittadinanza 2019 Il Reddito di cittadinanza è una misura che ha come obiettivo l’inserimento lavorativo delle persone che non lavorano e hanno un Reddito al di sotto della soglia di povertà. Si tratta di milioni di persone, tutte in attesa che diventi operativo il decreto che dovrà definire operativamente le modalità per accedere al Reddito di ...

Reddito di cittadinanza - corsa all'anagrafe per rientrare nei requisiti : Savona di abitanti ne fa 60 mila e spiccioli. L'anno scorso sono arrivate 1.839 richieste di cambio di residenza. Tutte all'interno dello stesso Comune, da Savona a Savona. Un dato considerato elevato,...