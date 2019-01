Reddito di cittadinanza | doppio bonus per chi assume under 35 al Sud

Ernesto Galli Della Loggia : 'Se il Reddito di cittadinanza funziona - l'M5S governerà l'Italia per 15 anni' : Un attacco durissimo alla classe dirigente e all'Europa. E una previsione agghiacciante sul futuro politico dell''Italia. E' il succo Della lunga intervista a Ernesto Galli Della Loggia ospitata oggi ...

Reddito di cittadinanza : doppio bonus per le assunzioni di under 35 al Sud : Ulteriori novità sul Reddito di cittadinanza sono arrivate dall'ultima versione del decretone, in cui viene chiarito che ci sarà un doppio sconto per le imprese che assumeranno al Sud . Le ...

Reddito di cittadinanza : “Per averlo è corsa a residenze fittizie”. Ma il caso sollevato dal Corriere non esiste : Il titolo è senza appello: “Reddito di cittadinanza, corsa all’anagrafe per rientrare nei requisiti”. L’occhiello spiega: “la tentazione dei cambi di residenza per ottenere l’assegno, rispettando i requisiti Isee con trucchi come finti divorzi. I controlli della guardia di finanza sui furbetti”. Due giorni fa il Corriere della Sera ha dato la notizia di un primo segnale “evidente” degli effetti collaterali della misura contro povertà e ...

#10yearschallenge - dalla legge Biagi al Reddito di cittadinanza. Com’è cambiato il lavoro in Italia : In questi giorni, i social sono invasi dal tormentone della 10 years challenge. I vip e anche le persone comuni mostrano sul loro profilo la foto di oggi e la mettono accanto a quella di dieci anni prima e chiedono agli amici quale sia la migliore. Se dovessimo fare la 10 years challenge del mercato del lavoro in Italia cosa ne verrebbe fuori? Il mercato del lavoro di oggi è migliore o peggiore di quello di dieci anni fa? In genere, questa sfida ...

Povertà - dal REI al Reddito di cittadinanza : in comune lo strumento dell'ISEE : Molte famiglie italiane percepiscono il reddito di inclusione (REI), misura di contrasto alla Povertà varata dal governo Gentiloni. L'esecutivo Conte invece, ha varato una nuova misura unica di contrasto alla Povertà, l’ormai celebre reddito di cittadinanza. Dopo l’ok della Ragioneria di Stato al decreto che oltre al reddito di cittadinanza prevede anche la quota 100, l’attesa si sposta solo sulla data di partenza della novità. La nuova misura ...

Reddito cittadinanza - Travaglio vs Carofiglio : “Consideri elettori M5s dei cavernicoli”. “Fare caricatura è poco civile” : Polemica vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e l’ex magistrato Gianrico Carofiglio. L’ex senatore Pd, nell’evidenziare le contraddizioni insite nel M5s, osserva: “Fare le promesse è facile. Anche io sono capace di fare una campagna elettorale in cui dico che do il Reddito di cittadinanza di 5mila euro a tutti i disoccupati, senza che debbano neanche cercarsi un lavoro. ...

Bonus assunzioni 2019 e incentivi con Reddito di cittadinanza - il risparmio : Bonus assunzioni 2019 e incentivi con Reddito di cittadinanza, il risparmio Le aziende che assumeranno i beneficiari del Reddito di cittadinanza potranno ottenere un esonero contributivo per almeno 5 mesi; inoltre, sono previsti degli incentivi per le nuove attività. Bonus assunzioni 2019: sconto contributivo per le aziende Nello specifico, le aziende che assumono un lavoratore che percepisce il Reddito di cittadinanza avranno ...

Il Reddito di cittadinanza salta? Possibile una manovra bis : Giovanni Tria prova a fare da pompiere. “Escludo una manovra correttiva legata al rallentamento del tasso di crescita”. Tuttavia la

Reddito di cittadinanza - ecco il gioco di prestigio con cui si fa ‘scomparire’ la povertà : Come per ogni gioco di prestigio che si rispetti, anche in quello che accompagna le misure per introdurre il Reddito di cittadinanza, l’oggetto della magia, una volta esibito al pubblico entusiasta, è destinato a scomparire. Il Reddito di cittadinanza è uno strumento pensato per rispondere al problema della diffusione della povertà prodotto da decenni di politiche di austerity e neoliberiste. Un aumento di stanziamenti economici per aiutare le ...

Reddito di cittadinanza : 1 - 5 miliardi agli stranieri : Al ministro dell'Economia è attribuita la possibilità di apportare con decreto delle variazioni di bilancio. Quindi tagli lineari alle spese dei ministeri. Una clausola di salvaguardia che è stata ...

Sondaggi politici Analisi Politica : troppo costoso - gli italiani bocciano il Reddito di cittadinanza : Sondaggi politici Analisi politici: troppo costoso, gli italiani bocciato il reddito di cittadinanza Il reddito di cittadinanza è un provvedimento costoso per lo Stato, che non produce gli effetti desiderati per la ripresa dell’economia. A sostenerlo è il 68% degli intervistati in un Sondaggio condotto da Analisi Politica per il quotidiano Libero. La maggioranza degli italiani è perplessa sulle modalità di acquisizione del reddito di ...