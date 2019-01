Rally Italia Talent 2019 | l’occasione giusta per raggiungere il sogno di una vita FOTO

Citroën Italia nel Campionato Italiano Rally 2019 : Dopo un 2018 di successo (+5% per le immatricolazioni nonostante il calo del mercato), Citroën Italia ha deciso di partecipare al Campionato Italiano Rally, affrontando quindi una nuova ed emozionante sfida. La vettura scelta per lottare per il titolo Tricolore è la C3 R5 sviluppata dal reparto corse del Double Chevron e che è stata […] L'articolo Citroën Italia nel Campionato Italiano Rally 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

ACI Rally Italia Talent viaggia su Suzuki Swift Sport : Dopo il successo delle precedenti cinque edizioni, ACI Rally Italia Talent è pronto a vivere una nuova stagione a bordo di Suzuki Swift Sport nel ruolo di vettura ufficiale. Suzuki è particolarmente orgogliosa di questa partnership con ACI Rally Italia Talent 2019. La filosofia del programma si sposa perfettamente con i valori che la Casa […] L'articolo ACI Rally Italia Talent viaggia su Suzuki Swift Sport sembra essere il primo su ...

Citroën<br> - Correrà nell'Italiano Rally nel 2019 : La Citroën parteciperà al Campionato Italiano Rally 2019: nellanno che celebra il centenario della sua fondazione, il costruttore francese ha deciso di impegnarsi per la conquista del titolo tricolore schierando la C3 R5. Piloti e livrea ufficiale saranno svelati a breve.Una nuova sfida. Nonostante la contrazione del mercato dell'auto, la Citroën ha chiuso il 2018 con una crescita del 5% sulle immatricolazioni. Ora la sfida si sposta dai mercati ...

Riparte Rally Italia Talent - Suzuki c'e' : ''La filosofia di Aci @Rally Italia Talent - spiegano gli organizzatori - si sposa perfettamente con i valori che la casa di Hamamatsu esprime da sempre nel mondo del motorsport: una sana ...

Scatta l'ACI Rally Italia Talent 2019 : il calendario delle selezioni. La Suzuki Swift Sport auto ufficiale : ... in alcuni casi questa selezione ha anche portato bene, come nel caso di Andrea Dalmazzini che vinse nel 2015 e da quel momento incominciò la propria carriera nel mondo Rally di casa nostra , quest'...

Borsa italiana in Rally con Wall Street - FTSE MIB +3 - 04% : Tuttavia ha promesso che la banca centrale adeguerà la propria politica monetaria in base all'andamento dell'economia nei prossimi mesi adeguandola nel caso di rallentamento inaspettato della ...

Dakar 2019 - il lungo digiuno dell’Italia. Ultimo trionfo con l’indimenticato Fabrizio Meoni. Un Rally diventato tabù : 5541 km totali, 2889 km di prove speciali con il 70% di fondo sabbioso in 10 tappe. Signore e signori, questa è la Dakar 2019 giunta alla sua 41esima edizione, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano. Un percorso nel quale il coraggio, la voglia di vincere e la determinazione dei concorrenti faranno la differenza nel mix di zone aride e sabbiose tra la costa e la celebre cordigliera delle Ande, lì dove solo i ...

Rally - Africa Eco Race 2019 : Alessandro Botturi al comando nelle moto dopo due tappe! Italiani scatenati : Resta al comando Alessandro Botturi anche dopo la seconda tappa per quanto riguarda le moto nell’Africa Eco Race. Il pilota tricolore ha chiuso in seconda piazza i 431 chilometri di speciale, confermandosi in vetta alla classifica generale. Vincitore di tappa è il norvegese Pal Ander Ullevalseter (Ktm), che insegue proprio Botture in graduatoria. “Mi sono davvero divertito la speciale era bellissima e correre insieme a Ullevalseter non mi ...

BORSE EUROPEE - Rally perde vigore nonostante scommessa su Italia : La borsa di Londra perde terreno per la situazione politica: la premier Theresa May è sopravvissuta al voto di sfiducia ma, con oltre un terzo dei suoi stessi parlamentari ormai contro, il governo ...

smart EQ fortwo e-cup nel Campionato Italiano Rallycross 2019 : Spettacolarità e soluzioni tecnologiche avanzate: questi i tratti distintivi della nuova categoria che nel Campionato Italiano Rallycross 2019 si aggiungerà a Supercar, Super1600 e Kartcross: la smart EQ fortwo e-cup, alimentata a energia alternativa. Si tratterà di una categoria monomarca, a zero emissioni, che vedrà come protagonista la regina delle citycar firmata Mercedes. La visione […] L'articolo smart EQ fortwo e-cup nel Campionato ...

I calendari dei Campionati Italiani Rally : ecco le date del CIR - CIRT e CIWRC 2019 : Meno dispersivo, ma con poche novità, il calendario del CIWRC, che saluta il Trofeo ACI Como , promosso come finale dell'ACI Sport Cup Italia, ed accoglie le novità del Rallye Elba e Rally Alba . 43° ...

Borsa Italiana oggi subirà il Rally di Wall Street? Come posizionarsi sul Ftse Mib : Come sempre, le nostre decisioni sulla politica monetaria saranno prese con l'obiettivo di mantenere l'economia sui binari, alla luce del diverso outlook relativo ai posti di lavoro e all'inflazione "...

Rally : i trevigiani Mauro Trentin e Alice De Marco sono campioni d'Italia : sono ancora una volta Mauro Trentin ed Alice De Marco a scrivere il proprio nome sull'albo d'oro del Campionato Italiano Rally Terra. Questo week-end, sulle impegnative strade sterrate del Tuscan ...