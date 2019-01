Pronostico Chelsea-Sheffield Wednesday, Fa Cup 27/1/2019 e probabili formazioni

lanotiziasportiva

: Coppa di lega inglese, si punta sulla rimonta del #Chelsea - CalcioWeb : Coppa di lega inglese, si punta sulla rimonta del #Chelsea - camilliadi : Chelsea - Tottenham semifinale League Cup 24-01-2019: pronostico e formazioni -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Analisi, Fa Cup 27/1/A singhiozzo fin qui la stagione di Maurizio Sarri con il: ottimo l’avvio in campionato, anche se un paio di periodi in flessione hanno inchiodato i suoi al quarto posto, agevole il passaggio del turno in Europa League, intensissima la doppia semifinale di EFL Cup che ha regalato ai Blues l’atto finale contro il City.E in tutto questo le convinzioni del tecnico italiano, votato ad un 4-3-3 dal pressing asfissiante, non sono mai vacillate nemmeno di fronte alle critiche più feroci.L’impegno non è di quelli che possono preoccupare, perché gli Owls in Championship stanno stentando fallendo nettamente l’obiettivo di inizio stagione, quando si pensava di competere almeno per i playoff (cosa che invece sta facendo l’altra compagine di, lo United). E proprio questo potrebbe essere uno stimolo in più per sovvertire il ...