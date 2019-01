Programmi TV di stasera | venerdì 25 gennaio 2019 Su Italia1 ultimo appuntamento con «Mai

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di giovedì 24 gennaio 2019 : Come ogni giorno, ecco le notizie sulla programmazione televisiva di STASERA, giovedì 24 gennaio 2019: Rai 1 dedica la serata alla quinta stagione della fiction Che Dio ci aiuti (episodio 5×05 – Basta un click e episodio 5×06 – Tu chiamale se vuoi fissazioni) con Elena Sofia Ricci. Su Rai 2 Morgan conduce lo speciale dedicato a Freddie Mercury intitolato Freddie – Morgan racconta i Queen. Su Rai 3, dopo l’episodio di Un posto al ...

Programmi TV di stasera - giovedì 24 gennaio 2019. Su Rai3 «La verità negata» : Rachel Weisz in La verità Negata Rai1, ore 21.25: Che Dio ci aiuti 5 - 1^ Tv Fiction di Francesco Vicario del 2018, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi. Prodotta in Italia. Basta un click: Suor Angela scopre che Maria sta ricevendo delle minacce da un ex-fidanzato e chiede aiuto a Nico. Nel frattempo Suor Costanza scopre il segreto delle gemelline mentre Valentina sembra aver ritrovato il sorriso grazie ad Azzurra, ma nel ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di mercoledì 23 gennaio 2019 : Ecco le anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, mercoledì 23 gennaio 2019: Rai 1 dedica la serata al film per la tv Figli del destino, con Massimo Poggio, Patrizio Rispo, Chiara Bono, Giulia Roberto. Rai 2 dedica la serata alle repliche della fiction di successo La Porta Rossa (episodi 7 e 8), con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Federica Sciarelli conduce il tradizionale ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 23 gennaio 2019. Carone e i Dear Jack ospiti a #CR4 – La Repubblica delle Donne : Piero Chiambretti Rai1, ore 21.25: Figli del Destino – 1^Tv Docu-film di Francesco Miccichè, Marco Spagnoli del 2018, con Massimo Poggio, Patrizio Rispo, Chiara Bono, Giulia Roberto, Catello Alfonso Di Vuolo, Lorenzo Ciamei. Prodotto in Italia. Trama: Le storie di quattro bambini italiani ebrei, vittime dell’orrore e della vergogna delle leggi razziali, si intrecciano con le emozionanti interviste dei quattro protagonisti, oggi. Rai2, ore ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di martedì 22 gennaio 2019 : Ecco le anticipazioni sui palinsesti tv di STASERA, martedì 22 gennaio 2019: Rai 1 dedica la serata al film per la tv Liberi di scegliere, con Alessandro Preziosi e Nicole Grimaudo. Rai 2 punta sul telefilm 9-1-1 (episodi La luna piena e Karma) con Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Aisha Hinds Kennet. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Bianca Berlinguer conduce l’approfondimento di Carta Bianca. Su Canale ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di lunedì 21 gennaio 2019 : Rai 1 dedica la serata al quarto appuntamento con la fiction La Compagnia del cigno (episodi Insieme – La notte di Matteo) con Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin. Rai 2 programma il film Ultimo tango a Parigi con Marlon Brando e Catherine Breillat (Francia, 1972). Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, Riccardo Iacona è alla guida del programma d’approfondimento Presadiretta. Su ...

