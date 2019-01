Probabili formazioni Serie A ed i consigli del fantacalcio | la 21^ giornata

Probabili formazioni Sampdoria – Udinese - Serie A 26/01/2019 : Probabili Formazioni Sampdoria – Udinese, Serie A 26/01/2019Sampdoria e Udinese si affronteranno nella seconda giornata di ritorno: nell’andata, vittoria dei friulani di misura con rete di De Paul. Proprio l’argentino, insieme a Quagliarella, avrà i riflettori puntati viste le qualità espresse nelle partite precedenti.GENOVA – Giampaolo non potrà contare su Caprari: spazio in attacco per Gabbiadini al fianco di ...

Probabili formazioni Sassuolo – Cagliari - Serie A 26/01/2019 : Probabili Formazioni Sassuolo – Cagliari, Serie A 26/01/2019Il primo anticipo della seconda giornata di ritorno vedrà di fronte Sassuolo e Cagliari. Neroverdi orfani di Boateng, ceduto al Barcellona, mentre i sardi dovranno riscattare un periodo di forma non certo eccellente.Sassuolo – De Zerbi sostituirà Boateng con Babacar mentre ai suoi lati ci saranno Berardi e Djuricic. Non ci sarà Sensi: lo sostituirà Locatelli, mentre al ...

Serie A - le Probabili formazioni della 21giornata : Grazie al prezioso lavoro degli inviati di Sky Sport, sarete sempre aggiornati e pronti a cambiare le scelte della vostra fantasquadra. Monitoriamo per bene la situazione in casa Juventus dove l'...

Empoli-Genoa in tv - su che canale vederlo e lo streaming. Orario - programma e Probabili formazioni : Prima uscita senza Piatek per il Genoa di mister Cesare Prandelli: i rossoblu volano in Toscana per sfidare nella ventunesima giornata della Serie A, la seconda del girone di ritorno, l’Empoli. Match fondamentale per entrambe le compagini: i padroni di casa vanno a caccia di punti importanti in chiave salvezza, gli ospiti invece vogliono riscattare la brutta performance di lunedì scorso con il Milan. Andiamo a scoprire il programma e le ...

Parma-Spal in tv - su che canale vederlo e lo streaming. Orario - programma e Probabili formazioni : Nuovo turno di gare nella Serie A di calcio 2019, precisamente il ventunesimo, in cui il Parma ospiterà allo Stadio Ennio Tardini la SPAL, per un derby dell’Emilia Romagna fondamentale soprattutto per i giallo-blu, a caccia di punti preziosi per lasciarsi alle spalle la zona rossa, e provare l’assalto alla zona che conta, soprattutto dopo il successo sull’Udinese della scorsa settimana. La gara sarà trasmessa in diretta in ...

Lazio-Juventus in tv - su che canale vederlo e lo streaming. Orario - programma e Probabili formazioni : Uno dei due match di cartello della 21ma giornata del campionato di Serie A di calcio è certamente Lazio-Juventus: domenica 27 gennaio 2019, alle ore 20.30 si disputerà allo stadio Olimpico di Roma la partita tra i biancocelesti ed i bianconeri. All’andata terminò sul 2-0 per la Juventus. La Juventus è prima in classifica con 56 dei 60 punti a disposizione finora, mentre i laziali sono sesti a quota 32, a due sole lunghezze dal quarto ...

Torino-Inter in tv - su che canale vederlo e lo streaming. Orario - programma e Probabili formazioni : Domenica, alle ore 18, Torino e Inter si sfideranno in terra piemontese per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. In palio ci sono obiettivi differenti: per l’Inter il mantenimento saldo del terzo posto, per il Torino il consolidamento di una posizione al centro ella classifica, con possibili sviluppi verso l’alto. Nel Torino c’è da registrare il ritorno di Izzo in difesa, mentre resta da vedere se ...

Sampdoria-Udinese in tv - su che canale vederla e lo streaming. Orario - programma e Probabili formazioni : Dopo il primo turno del girone di ritorno della scorsa settimana, torna subito in campo la Serie A, con i match della 21esima giornata. Tra i match più interessanti in programma spicca, senza dubbio, Sampdoria-Udinese. La sfida si giocherà allo Stadio Marassi di Genova sabato 26 gennaio alle ore 18.00, per il secondo anticipo in programma. Da un lato vedremo i blucerchiati guidati dallo scatenato Fabio Quagliarella di questo periodo, con ...

Bologna-Frosinone in tv - su che canale vederlo e lo streaming. Orario - programma e Probabili formazioni : Domenica 27 gennaio (ore 15.00) si giocherà Bologna-Frosinone, match valido per la 21^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio Dall’Ara andrà in scena un incontro fondamentale per la salvezza: si sfidano la terzultima e la penultima della classifica, entrambe sono a caccia di punti fondamentali per la permanenza nel massimo campionato, entrambe vogliono vincere per cercare di mettere pressione a Empoli, Spal e Udinese che le ...

Milan-Napoli in tv - su che canale vederlo e lo streaming. Orario - programma e Probabili formazioni : Sabato 26 gennaio, ore 20.30: questo è l’appuntamento da fissare sul calendario e, per dirla alla Rino Tommasi, da “circoletto rosso”. Allo stadio San Siro di Milano andrà in scena Milan-Napoli, una grande classica del calcio italiano che in anni passati è valsa anche lo Scudetto. Basti pensare ai tempi nei quali da una parte c’erano Diego Armando Maradona e Careca e dall’altra Marco Van Basten e Ruud Gullit. In ...

Atalanta-Roma in tv - su che canale vederla e lo streaming. Orario - programma e Probabili formazioni : La ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio, che si apre domani, si annuncia ricca di sfide interessanti. Oltre a Milan-Napoli e Lazio-Juventus, una delle partite più intriganti è quella che vedrà di fronte Atalanta e Roma. Le due formazioni occupano infatti rispettivamente la settima e la quinta posizione in classifica, con due soli punti di differenza, e sono in piena lotta per un posto in Europa. La squadra di Gian ...

Sassuolo-Cagliari in tv - su che canale vederlo e lo streaming. Orario - programma e Probabili formazioni : La 21ma giornata della Serie A di calcio si aprirà sabato 26 gennaio alle ore 15.00 con la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Cagliari. I neroverdi proveranno a ritrovare un successo che manca ormai da sei partite tra campionato e coppa, mentre dall’altra parte i sardi cercheranno di portare a casa preziosi punti salvezza. Nel Sassuolo De Zerbi dovrà però fare a meno della qualità di Boateng, che si è trasferito al Barcellona, e di Sensi, ...

Chievo-Fiorentina in tv - su che canale vederlo e lo streaming. Orario - programma e Probabili formazioni : Giornata numero 21 per la Serie A di calcio 2019, che tra le altre sfide metterà di fronte quella tra Chievo Verona e Fiorentina, in programma alle ore 12:30 di domenica 27 gennaio allo Stadio Bentegodi della città veneta, in quella per la squadra allenata da Stefano Pioli è una sfida fondamentale nella lotta all’Europa League. La gara sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN, piattaforma streaming in abbonamento, ma gratuita per il ...

FA Cup : il pronostico - l’analisi e le Probabili formazioni di City-Burnley - sedicesimi di finale - 26/1/2019 : Analisi, statistiche e pillole su Manchester City-Burnley, sedicesimi di Fa Cup, 26/1/2019Quella tra Citizens e Burnley è un‘altra sfida tra team di Premier che questi sedicesimi di Fa Cup ci regalano. A bocce ferme l’esito (e il pronostico) pare scontato, per gli ospiti di fronte c’è una vera montagna da scalare! Basta guardare le dimensioni del successo dei ragazzi di Guardiola nello scorso turno contro il Rotherham (7-0), ...