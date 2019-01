Blastingnews

: Presentata la prima mappa in HD del genoma umano - luanageria1991 : Presentata la prima mappa in HD del genoma umano - MessinaSportiva : Presentata a Gioiosa Marea la prima prova del Cds di marcia - -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) È stata pubblicata sulla rivista Science, una delle più prestigiose riviste scientifiche pubblicata dall'American Association for the Advancement of Science e fondata da John Michaels nel 1880, una dettagliatissimain alta definizione che permette a chiunque la osservi di identificare tutti quelli che sono stati da sempre definiti i punti caldi del Dna, nella quale si concentrano anche tutte le possibili mutazioni genetiche.La, secondo quanto riportato sulla rivista, mette in evidenza tutti i dati ed i numeri delle eventuali possibili combinazioni che permettono la nascita di un individuo. Ladelè il frutto di accurati studi e ricerche iniziate all'incirca negli anni 90 e condotte dalla DeCode genetics, società del gruppo Amgen che ha dettagliatamente analizzato come campione l’intera popolazione islandese....