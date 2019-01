Premier League | toccante saluto dei tifosi del Cardiff a Sala

Il calcio europeo in Cina : Real - CR7 e Premier League i più seguiti sui social : Anche per il 2019 è stato pubblicato "Red Card", un report che analizza la presenza online in Cina di club, calciatori e campionati europei. L'articolo Il calcio europeo in Cina: Real, CR7 e Premier League i più seguiti sui social è stato Realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'impatto della Premier League sull'economia inglese vale 7 - 6 miliardi : Un report descrive l'apporto del massimo torneo calcistico inglese all'economia del Regno Unito. Una crescita del +800% dal 1998/1999.

Karate - Premier League Parigi 2019 : inizia la stagione - Angelo Crescenzo e Luigi Busà guidano gli azzurri : La nuova stagione del Karate inizierà questo fine settimana a Parigi, che ospiterà la prima tappa della Premier League, il massimo circuito internazionale. Sul tatami francese si ritroveranno i migliori atleti del mondo pronti a tornare a sfidarsi in vista di un anno che sarà particolarmente importante, visto che il cammino di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 entrerà nel vivo e i risultati saranno sempre più pesanti. L’Italia sarà ...

Calciomercato Inter - nuova idea per la difesa : gli occhi del club nerazzurro si posano in Premier League : Il club nerazzurro ha avviato i contatti con il Southampton per Cedric Soares, terzino portoghese capace di segnare anche un gol in questa stagione L’Inter continua a cercare un terzino da regalare a Luciano Spalletti, con l’intenzione di rinforzare il reparto difensivo. Dopo il sondaggio per Darmian, su cui c’è anche la Juventus, il club nerazzurro ha messo gli occhi su Cedric Soares, terzino classe ’91 in forza ...

Premier League - l'Huddersfield cambia allenatore : sosia e risate - la presentazione è geniale. VIDEO : Tempi duri per l' Huddersfield , ultimo in Premier League con 11 punti raccolti in 23 partite. Solo due vittorie raccolte a novembre, magre soddisfazioni considerando le 16 sconfitte , più di tutti, e ...

Premier League - Sala del Cardiff disperso dopo un incidente aereo : Premier League Sala – Preoccupazione per Emiliano Sala: l’aereo su cui volava l’attaccante argentino di origini italiane del Cardiff City risulta scomparso dai radar mentre era in viaggio da Nantes. Secondo la polizia francese, i collegamenti tra i radar e il velivolo si sarebbero interrotti mentre l’aereo sorvolava il Canale della Manica nei pressi del […] L'articolo Premier League, Sala del Cardiff disperso dopo ...

Premier League - 23ª giornata : il Liverpool vince 4-3 - il City batte l'Huddersfield : Continua la fuga del Liverpool nel campionato inglese, giunto alla ventitreesima giornata. Ancora una volta, il protagonista assoluto del match è stato l'idolo di casa, l'egiziano Salah, autore di una doppietta nell'entusiasmante 4-3 al Crystal Palace, che era addirittura passato in vantaggio ad Anfield. Tiene invece il City di Guardiola, che travolge con un secco 0-3 in trasferta il malcapitato Huddersfield in una gara senza storie. vince anche ...

Karate - Premier League Parigi 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La stagione 2019 di Karate inizierà questo fine settimana a Parigi, dove da venerdì 25 a domenica 27 gennaio si svolgerà la prima tappa della Premier League. I migliori atleti del mondo torneranno a sfidarsi sul tatami francese per il primo grande appuntamento dell’anno e anche gli azzurri sono pronti a lasciare subito il segno. Il programma delle gare prevede venerdì e sabato le eliminatorie e i ripescaggi, mentre domenica sarà la giornata clou ...

Premier League : Huddersfield-Manchester City 0-3 - gol e highlights. Guardiola tiene il passo del Liverpool : Huddersfield-Manchester City 0-3 18' Danilo, 54' Sterling, 56' Sané Huddersfield, 4-5-1,: Lossl; Smith, Schindler, Kongolo, Lowe; Kachunga, Puncheon, Hogg, Bacuna, 64' Pritchard,, Mbenza; Diakhaby, 59'...

Premier League : Mourinho attacca il Manchester United : José Mourinho Manchester United / José Mourinho, ex allenatore del Manchester United, esonerato dai Red Devils a inizio dicembre, ha deciso di fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi tempi con il suo vecchio club.Secondo il tecnico portoghese, intervenuto ai microfoni di ‘Bein Sport’, la dirigenza non lo avrebbe accontentato nella gestione del gruppo e sul mercato. Una dichiarazione arrivata dopo la settima vittoria ...

Le possibili conseguenze della Brexit sulla Premier League : La Brexit non riesce a mettere d'accordo neppure gli allenatori di calcio: quello del Liverpool, Jurgen Klopp, è un sostenitore dell'Unione Europea, come spiegava a Channel 4 News lo scorso luglio: “Finché rimaniamo uniti come europei – le parole del tecnico tedesco ma oramai britannico d'adozione, dove allena da tre anni e mezzo – tutto rimarrà in ordine”. Diverso il punto di vista del coach del Cardiff, il settantenne Neil Warnock, che pochi ...