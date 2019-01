Poste Vita e Generali Re co-investono nell' immobiliare europeo

Aspettativa di vita sulla vecchiaia e finestre d'uscita imPoste per le anticipate nel 2019 : Con il decreto su reddito di cittadinanza e pensioni l’esecutivo Conte ha completato il suo lavoro relativo alla manovra finanziaria. Adesso si attende l’entrata in vigore del decreto, decorsi i 60 giorni canonici dopo la pubblicazione dell’atto in Gazzetta Ufficiale. Le due misure da prima pagina presenti nel decreto restano la quota 100 nel capitolo previdenziale ed il reddito di cittadinanza in quello assistenziale. Sulle pensioni le novità ...

Ecco Sanremo Giovani : Luca Barbarossa e Andrea Perroni presentano le nuove proPoste di Baglioni e sfrattano La Vita in Diretta : Ecco Sanremo Giovani Ventiquattro Giovani (scoprili) e una sfida all’ultimo voto per conquistare 2 posti accanto ai big del Festival della Canzone Italiana 2019. Sanremo Giovani è alle porte: quattro puntate pomeridiane dal titolo “Ecco Sanremo Giovani”, da stasera a giovedì 20 dicembre dalle ore 17:50 alle 18:40 (al posto dell’ultima parte de La Vita in Diretta) su Rai1 e Rai Radio2 in onda in contemporanea e due prime serate giovedì 20 e ...

F1 – Novità aerodinamiche 2019 - Ross Brawn sulle ali anteriori e Posteriori : “potremo cambiare ancora e ancora” : Ross Brawn, managing director della F1, parla dei cambiamenti aerodinamici delle monoposto in vista della pRossima stagione: il parere del britannico sulle nuove ali anteriori e posteriori I cambiamenti che le monoposto subiranno dalla pRossima stagione del campionato mondiale di Formula Uno lasciano qualche perplessità tra i meccanici e gli ingegneri delle varie scuderie del Circus. In particolar modo, ad ‘agitare i sonni’ ...

Manovra : proPoste M5S da buche a vitalizi - mancano pensioni d'oro : Roma, 13 dic., askanews, - Dalle risorse per far fronte all'emergenza delle buche di Roma al taglio dei vitalizi e delle pensioni per chi ha ricoperto la carica di presidente, consigliere o assessore ...

