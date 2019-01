Porto Genova | stanziati investimenti per oltre 1 miliardo di euro

AeroPorto di Genova - nel 2018 primo in Italia per crescita : +16 - 5 passeggeri : Genova - È l'Aeroporto di Genova lo scalo Italiano a registrare la maggiore crescita di passeggeri nel 2018, con un incremento del 16,5% , a 1,455 milioni, . Ma sono diversi gli scali che segnano un ...

AeroPorto di Genova - 2018 da record : primo per crescita : Nel corso del 2018 l'Aeroporto di Genova ha registrato 1.455.626 passeggeri, segnando il record assoluto nella storia dello scalo. A trainare la crescita sono stati soprattutto i voli internazional i,,...

Il soprano Pratt : 'Italia stupenda. Di Genova amo l'energia del Porto' : Ma, nel mondo dell'opera, è la prima che non riesce a tornare in sé stessa: fa cose impensabili per le donne del tempo, esce di casa di notte, rifiuta di fare ciò che le dice il fratello. Piuttosto ...

Disponibili 440 milioni di euro di fondi per il rilancio del Porto di Genova : Strade, ferrovie e restyling: ecco le risorse messe in moto dal decreto varato dal governo dopo la tragedia del Ponte Morandi

Clandestini in container Porto Genova : ANSA, - Genova, 8 GEN - La polizia di frontiera ha scoperto quattro immigrati nascosti dentro un container nell'area parcheggi adiacente a ponte Caracciolo, nel porto di Genova. I quattro, tutti ...

Vai al cinema e torni a casa gratis con i mezzi Amt - siglata intesa tra l'azienda di trasPorto e Circuito Cinema Genova : ...rappresenti un'opportunità in più per i cittadini genovesi e per l'immagine di Genova che si certifica come città fruibile in ogni ora della giornata e con una buona varietà di proposte di spettacoli"...

'Avanti col Terzo Valico. E i binari fino al Porto di Genova' - Toninelli e M5s - : Roma, 13 dic., askanews, - Avanti col Terzo Valico, fino a raggiungere il porto di Genova. La realizzazione proseguirà: lo ha annunciato il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Danilo Toninelli ...

All'AeroPorto di Genova cresce anche il cargo : Non solo passeggeri in aumento, ma numeri in crescita anche sul fronte del cargo All'Aeroporto di Genova, dove nei primi 11 mesi del 2018 il traffico merci ha registrato un incremento dell'8,4% ...

Autoparco di Genova - Spinelli risponde alla Cgil : "AutotrasPorto sempre caro al nostro gruppo" : Il Gruppo Spinelli, avendo partecipato alla gara, che per dovere di cronaca è stata sospesa dal TAR a seguito del ricorso di un'altra impresa, si auspica di potersi conseguentemente ritrovare nelle ...

Coldiretti : a Genova agricoltori e pescatori assediano il Porto : pescatori, gli agricoltori e gli allevatori con pecore, asini e mucche al seguito hanno invaso da stamattina il porto di Genova (Calata Vignoso) per chiedere in una nuova rotta per il futuro della Liguria, #iostoconlaLiguria. Una mobilitazione promossa dalla Coldiretti nella città ferita, dopo il crollo del ponte e i disastri del maltempo, per superare le gravi difficoltà attuali ma anche per far conoscere le grandi opportunità per la ripresa ...

AeroPorto Genova - via libera dal CIPE a piano investimenti da 12 - 9 milioni di euro : Il CIPE ha dato parere positivo al piano quadriennale degl i interventi per 12,9 milioni di euro di investiment i da parte della società Aeroporto di Genova SpA nel triennio 2016-2019. Una notizia ...

#iostoconlaLiguria : blitz di agricoltori e pescatori al Porto di Genova : blitz dei pescatori, degli agricoltori e degli allevatori con prodotti e pecore, asini e mucche al seguito al Porto di Genova per chiedere una nuova rotta per il futuro della Liguria. L’iniziativa è della Coldiretti per domani venerdì 30 novembre dalle ore 10.00 nella Darsena di Genova (Calata Vignoso) dove giungeranno migliaia di imprenditori e cittadini. Una mobilitazione accompagnata dalle eccellenze della terra e del mare ligure per ...

Genova - si è sciolto il consorzio Bettolo. Adesso in Porto rimane soltanto Msc : Si conclude l’alleanza tra il terminalista genovese Gip, che nel capoluogo gestisce le banchine del Sech, e Msc, il colosso dello shipping di Aponte

Ponti chiusi ai super tir. E il Porto di Genova adesso rimane isolato : Nuovo allarme dal porto di Genova, già in difficoltà dopo il crollo di ponte Morandi. Autostrade ha bloccato le autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali, sopra le 75 tonnellate, sull'...