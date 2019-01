Ponte Genova - ecco com’è crollato secondo l’indagine svizzera. Il Video : Gli stralli del Ponte Morandi erano corrosi, ma si sono rotti nella loro parte più “sana”. Lo documentano alcune foto e un Video contenuti del rapporto dell’Empa, il laboratorio svizzero incaricato dal gip di esaminare i materiali...

Ponte Morandi - perquisizioni e sequestri in sedi di Spea e uffici del Mit a Genova : verifiche su controlli di altri 5 viadotti : perquisizioni e sequestri nelle sedi di Spea a Genova, Milano e Firenze, nonché nell’ufficio tecnico sorveglianza autostradale e in quello del ministero dei Trasporti nel capoluogo ligure. È l’ultimo blitz della Guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi, collassato il 14 agosto provocando 43 morti. In questo caso, passando al setaccio gli uffici di Spea e degli enti preposti al ...

Ponte Genova - da Aspi 115 mln per case : 23.25 Ponte Genova, da Aspi 115mln per case "Aspi ha stanziato 115 milioni di euro per acquistare le case degli sfollati del Ponte Morandi". Lo ha confermato il sindaco e commissario per la ricostruzione Bucci, annunciando che saranno avviati "i pagamenti agli sfollati nel giro di due giorni dall'arrivo della somma. Tra venerdì e sabato potremo cominciare". Poi ha aggiunto che "per le somme della demolizione e della ricostruzione del ...

La rottura di due tiranti del pilone 9 all'origine del crollo del Ponte Morandi a Genova : E' quanto emerge dalle conclusioni dei periti incaricati dalla procura per fare luce sulle cause della tragedia, e depositate al Palazzo di giustizia. Secondo la perizia la rottura dei tiranti fu ...

Genova - per la ricostruzione serve tempo. Basta che non sia un nuovo ‘Ponte del diavolo’ : Partecipando a un dibattito sul disastro del viadotto Polcevera – nell’ambito del Festival della Criminologia: Ponte Morandi, crimine pubblico e privato: racconto, divulgazione, riflessione – ho citato la vulgata antropologica dei “ponti del diavolo”, in contrasto con l’esegesi moderna che fa dei ponti un simbolo di unione e vicinanza, immortalato dai ponti inesistenti stampati sul retro di ogni banconota in euro. Come scrisse Anita ...

Genova - Ponte Morandi : proseguono le operazioni pre-smantellamento del moncone ovest : proseguono a Genova le operazioni di preparazione allo smantellamento del moncone ovest del Ponte Morandi, il cui crollo, lo scorso 14 agosto, ha provocato la morte di 43 persone. In corso le attività di scarifica dell’asfalto e rimozione dei new-jersey. Domani è previsto l’inizio dello smantellamento del materiale ferroso che compone le carpenterie accessorie. L'articolo Genova, Ponte Morandi: proseguono le operazioni ...

Genova - il nuovo Ponte sarà percorribile nel 2020 : Il nuovo ponte di Genova, quello che sorgerà al posto del viadotto crollato lo scorso 14 agosto, sarà completato alla fine del 2019, ma affinché sia percorribile sarà necessario qualche mese in più. Lo ha confermato oggi il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci nel giorno della firma del contratto per la demolizione dei resti di viadotto Morandi e per la ricostruzione del ponte.L'evento si è tenuto ...

Genova - il sindaco Bucci : “Il Ponte Morandi sarà percorribile dal 15 aprile 2020” : A Palazzo Tursi, in occasione della firma del contratto per la demolizione e ricostruzione del nuovo viadotto, il sindaco-commissario ha rivelato con maggiore precisione la nuova tempistica dei lavori. Presente anche l’architetto Renzo Piano. "Il mio ruolo sarà quello di supervisore".Continua a leggere