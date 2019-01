optimaitalia

: Polemica travolge Assassin’s Creed Odyssey: Ubisoft cambia il finale del DLC - OptiMagazine : Polemica travolge Assassin’s Creed Odyssey: Ubisoft cambia il finale del DLC - giuseppededom16 : @CiacciaStryker @antonio_gaito Mistificare la realtà è dire che un fallo killer, come quello di Bastos, non sia da… - voicekat77 : @Sport_Mediaset Emre can non travolge il giocatore del Milan , il quale voleva colpire di tacco la palla cadendo,… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019)Assassin'sè solo l'ultimo esponente di una tradizione ormai "storica" avviata nel 2007 da. Più di 10 anni fa nasceva la saga rosso sangue del colosso francese, pronta non solo a raccontare la secolare faida tra Assassini e Templari, ma anche a plasmare i fatti storici con il potere poligonale. Dalle Crociate al Rinascimento, passando per la Rivoluzione Francese e l'Antica Grecia di, il franchise di Assassin'sci ha permesso di viaggiare nel tempo e vivere avventure mai raccontate nei libri di storia. E chissà cos'altro ci aspetterà nel prossimo episodio, di certo in lavorazione!Nel frattempo - e per la prima volta dal debutto della serie sul mercato -, è notizia di oggi che ora saràa piegarsi alla volontà dei fan. Andando a modificare la narrazione di Assassin'sa seguito di una accesa. L'ultimo DLC del ...