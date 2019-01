Permessi Legge 104 non goduti si recuperano? Cosa succede

Legge 104 : Permessi e agevolazioni - come avvengono i controlli : Legge 104: permessi e agevolazioni, come avvengono i controlli controlli agevolazioni Legge 104, come funzionano Legge 104: permessi e agevolazioni, come avvengono i controlli agevolazioni e permessi Legge 104: quando si ha diritto Chi abusa dei diritti garantiti dalla Legge 104 e approfitta quindi dei permessi retribuiti per farsi una gita o andare al mare può essere perseguito per reato penale. La sua condotta risulta infatti scorretta sia ...

Permessi Legge 104 di notte e nei festivi - come evitare di lavorare : Permessi Legge 104 di notte e nei festivi, come evitare di lavorare Lavoro di notte e nei turni festivi con Legge 104: cosa fare In una recente circolare (la n. 3114/2018), l’Inps ha fornito chiarimenti sui Permessi Legge 104 e sulle modalità di fruizione in alcuni casi particolari; il target di quella comunicazione corrispondeva ai lavoratori che assistevano parenti disabili ed erano chiamati a organizzare turni di lavoro. Nella circolare si ...

Assegno di invalidità per emicrania e Permessi e Legge 104 - come averli : Assegno di invalidità per emicrania e permessi e Legge 104, come averli Legge 104 e permessi per emicrania, come funziona l’ Assegno di invalidità La cefalea o emicrania possono essere talmente forti da impedire un regolare svolgimento dell’attività lavorativa. Ma questo è sufficiente per ottenere l’Assegno di invalidità o usufruire dei permessi garantiti dalla Legge 104? Generalmente la risposta è affermativa, ma il discorso merita ...

Legge 104 Inps e Permessi invalidità o handicap grave - a chi spettano : Legge 104 Inps e permessi invalidità o handicap grave, a chi spettano permessi Legge 104 per invalidità o handicap. Chi sono i beneficiari I permessi retribuiti e le agevolazioni garantite ai titolari di Legge 104 sono sempre un argomento molto cercato per capire a cosa si ha diritto e quali sono i requisiti da rispettare. Prima di andare a vedere a chi spettano i permessi, dobbiamo fare un’opportuna distinzione tra handicap e invalidità, che ...

Legge 104 : investigatore privato per Permessi sospetti. Cosa fa l’Inps : Legge 104: investigatore privato per permessi sospetti. Cosa fa l’Inps I lavoratori dipendenti che abusano dei permessi garantiti dalla Legge 104 possono essere scoperti da investigatori privati. Il risultato delle indagini e della sorveglianza può dunque portare a un licenziamento per giusta causa del dipendente colto in flagrante. L’assunzione di investigatori privati finalizzata a sorvegliare un dipendente già sospetto di ...

Legge 104 : Permessi e preavviso - quando possono essere negati : Legge 104: permessi e preavviso, quando possono essere negati permessi Legge 104: come funziona il preavviso Legge 104: permessi e preavviso, quando possono essere negati permessi Legge 104: quando vengono negati Come abbiamo già visto in precedenti articoli sulla Legge 104, tra le agevolazioni consentite ai beneficiari spiccano i permessi retribuiti. Nell’ordine di 3 giorni al mese. permessi che sono disciplinati dal testo della Legge 104 e ...

Legge 104 con depressione e anoressia - come avere i Permessi : Legge 104 con depressione e anoressia, come avere i permessi permessi Legge 104 con patologie psichiche: l’ elenco Hanno diritto ai benefici garantiti dalla Legge 104 i soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. Ci si chiede se anche malattie come depressione e anoressia rientrino nell’elenco delle patologie invalidanti. La risposta è affermativa, anche perché l’elenco di tali malattie è ...

Permessi Legge 104 : giorni di ferie - cosa è rischioso fare : Permessi Legge 104: giorni di ferie, cosa è rischioso fare Permessi Legge 104 e ferie: il punto della situazione Uso improprio dei Permessi garantiti ai titolari di Legge 104. Un tema di ampio dibattito, che spesso è confluito nella giurisprudenza. A suon di sentenze, si sono chiariti diversi aspetti sull’utilizzo di tali Permessi, distinguendo debitamente cosa fare e cosa non fare durante l’assenza dal lavoro per lo svolgimento di attività di ...

Legge 104 - gli abusi sui Permessi sono un reato penale contro lo Stato : Qualsiasi lavoratore che usufruisca dei permessi concessi dalla Legge 104/92 e che ne faccia un abuso conclamato, commette due illeciti. Si va incontro a due diverse tipologie di sanzioni. Nella fattispecie, i reati o gli illeciti sono due, uno di carattere civile e uno (ben più grave) di tipo penale. Una sentenza della Suprema Corte specifica che gli abusi sui permessi essendo un reato contro lo Stato rientrano tra quelli a cui si può procedere ...

