Perdite Vodafone | TIM e Wind Tre | durissimo il colpo di Iliad

(Di venerdì 25 gennaio 2019)Proprio non ce la fanno, TIM eTre a non perdere terreno sotto i colpi di: un nuovo report di Mediobanca, come potete voi stessi osservare dal grafico in basso, definisce i valori dell'ARPU (ricavi medi per ogni cliente) dei vari provider nazionali, da cui possiamo constatare il calo cui è stato soggetto l'indice quest'anno rispetto al quinquennio 2013-2017.Fino ad ormai due anni fa,deteneva una maggioranza consolidata, con un ARPU di 14.80 euro (in crescita dell'8% rispetto all'anno 2013), contro i 12.50 euro di TIM (in perdita del 4.6%), e gli 11.3 euro diTre (-4.2% in confronto al 2013). I dati rivelano anche i dati di alcuni altri operatori telefonici: solo 6.10 euro per Tiscali Mobile e 4.40 euro per PosteMobile, non avendo fornito Fastweb alcuna informazione a riguardo. Nel periodo compreso tra il 2013 ed il 2017, soltantoaveva ...