Per la pace mondiale «meno male che c’è Putin» | dice Di Battista

Consorzio Thales Alenia Space e Maxar : importante milestone Per la costellazione in orbita bassa Telesat LEO : Thales Alenia Space, Jv tra Thales 67% e Leonardo 33%, e SSL, una società Maxar Technologies (NYSE: MAXR; TSX: MAXR), hanno completato un’ importante milestone per la costellazione in orbita bassa Telesat LEO. Il successo di questa milestone – Systems Readiness Review (SRR) – del Consorzio, che stabilisce l’idoneità del sistema, dimostra l’aumento dell’attenzione per la progettazione del sistema di comunicazione globale di Telesat ...

Bce - caos Brexit e Venezuela - dubbi sulla Cina : Per i mercati non c'è pace : La paura di un rallentamento dell'economia mondiale e in particolare della Cina, alle prese con una guerra commerciale , e tecnologica, che sembra non avere fine e una probabile bolla del credito , ...

Dreams ci Permette di dare forma a ciò che vogliamo - anche a Dead Space : Dreams è l'esclusiva Media Molecule per PS4 che ci permette di dare letteralmente forma alla nostra fantasia su schermo, un po' come ha fatto Little Big Planet in passato, ma questa volta spingendosi anche oltre.Come riporta VG247 infatti, un giocatore è riuscito a ricreare niente meno che Dead Space in Dreams. Realizzare lavori e livelli sbalorditivi è possibile, e questo darà libero sfogo a tutti gli appassionati dalla fervida ...

Sci alpino – Non c’è pace Per Lindsey Vonn! Il messaggio social è straziante ma coraggioso : “non potrò avere il finale di carriera che sognavo” : Lindsey Vonn costretta ad un nuovo stop: il messaggio social della campionessa di sci statunitense Dopo un fine settimana carico di emozioni a Cortina, Lindsey Vonn deve fare i conti con un problema fisico che la costringerà ancora una volta a non gareggiare. La sciatrice statunitense, che già nel weekend di gara di Cortina ha riscontrato diversi fastidi alle gambe, sembra non aver ancora risolto del tutto i problemi col suo ...

Migranti - Prodi : 'Da Italia suPerficiale brutalità - vera soluzione passa da pace in Libia' : Gli esponenti del governo che hanno attaccato la Francia in questi giorni lo hanno fatto con 'superficiale brutalità', inadatta alle questioni 'complesse' e 'raffinate' che sono sul tappeto. Lo ...

Pace fiscale con tranello - non sarà Per tutti : La doccia gelata giunse da un collega di partito: il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa. I carichi pendenti oggetto del decreto, spiegò, 'sono solo ed esclusivamente quelli affidati agli ...

Roma - El Shaarawy a Londra Per una partita di biliardo. E Totti lo prende in giro : 'Ma non sei capace...' : Sabato ha risolto la partita contro il Torino segnando il decisivo gol del 3-2, Stephan El Shaarawy ha deciso poi di festeggiare partendo per qualche giorno. Destinazione? Londra, per assistere a una ...

Risultati NBA – Belinelli ko - sorridono Pacers - Timberwolves e ClipPers : sorridono Pacers, Timberwolves e Los Angeles Clippers: tutti i Risultati delle partite di NBA della notte Solo tre le partite di NBA andate in scena nella notte italiana: gli Indiana Pacers hanno mandato al tappeto i Charlotte Hornets per 120 a 95, trascinati al successo dai 21 punti di Oladipo, ben affiancato da Collison, a referto con 19 punti. Non sono bastati i 23 punti di Walker per portare alla vittoria gli Hornets. sorridono anche i ...

Annunciate nuove espansioni Per Endless Space 2 e Endless Legend : Lo sviluppatore Amplitude Studios ha annunciato delle nuove espansioni per Endless Space 2 e Endless Legend, in arrivo a fine mese su PC, riporta Eurogamer.net.Le espansioni in questioni si intitolano, rispettivamente, Symbiosis e Penumbra. Symbiosis, esce su Steam in 24 gennaio, e porta nuove beste colossali e una nuova fazione alla serie fantasy basata a turni. La nuova fazione si chiama Mykara ed è descritta come un'antica civiltà che è ...

Lasciate in pace Jim Watson - Nobel Per il Dna che teorizza l'inferiorità dei neri : Si diede alla politica e alla gestione dei business scientifici, guidando con una certa arroganza la nascita del Progetto genoma umano. Anche nella scoperta della doppia elica il suo ruolo creativo ...

Risultati NBA – Vittorie Per Hornets e Lakers - non sorridono Pacers e Kings : Una nottata di divertimento e sfide appassionanti: tutti i Risultati delle partite NBA andate in scena nella notte italiana Dopo la sfida di ieri sera a Londra tra Washington Wizards e News York Knicks, vinta dai Wizards, sono andate in scena nella notte italiana altre sfide appassionanti di NBA. Bella vittoria dei Charlotte Hornets sui Sacramento Kings, per 114-95. i padroni di casa sono stati trascinati dai 23 punti di Walker, mentre per ...

Milan - Calabria non si dà pace dopo il ko in SuPercoppa : “avverto un senso di ingiustizia e di rabbia” : Il terzino rossonero ha affidato ai social le sue sensazioni all’indomani della sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Juventus “Ho tante cose che mi passano per la testa in queste ore, quel senso d’ingiustizia, quella rabbia, ma anche quel senso di appartenenza per questa maglia e quella speranza di poter tramutare questa rabbia in determinazione e voglia per raggiungere i nostri obiettivi… Più forti di prima, ...

C’è qualcuno che ancora capace di far ridere - in tv? Pubblico orfano della risata cerca comico disPeratamente : “Alla televisione oggi non si ride più, io non rido più“. Nemmeno noi, sai Renzo? E non perché i tempi siano così bui da soffocare in gola il riso. Non ridiamo più perché nessuno è più capace di farci ridere, almeno in televisione. E le ragioni sono svariate. “Renzo” è Arbore (d’altronde era difficile che la citazione fosse di un qualche altro Renzo molto famoso, che ne so, Renzo Tramaglino) e queste parole le ha ...