ilfogliettone

: Paradossi sinistri, in Italia c'è pure il partito di Maduro - - ilfogliettone : Paradossi sinistri, in Italia c'è pure il partito di Maduro - -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Innasce ildi “”. Forze politiche, sindacati e una certa stampa, pronti a difendere l’erede di Hugo Chavez, Nicolas, rieletto nonostante il gran numero di critiche che hanno bollato il suo nuovo mandato come “illegittimo”. E così Cgil, MoVimento Cinque Stelle e il Manifesto, per citarne alcuni, scendono in campo a sostegno del cinquantaseienne chavista. Tra i primi a “tifare”, il quotidiano di sinistra, il Manifesto che con un titolo eloquente parla di “Prove di golpe” e di un “Venezuela verso il disastro”.Dimenticando, forse, che proprio, nel corso del suo mandato, ha portato il Venezuela a una gravissima crisi economica e profonde divisioni politiche, fino all'autoproclamazione dell'oppositore Juan Guaidò. Poi c’è la Cgil. Anche il sindacato del neo eletto, Maurizio Landini, “scivola” su. A far scatenare la polemica, un tweet ...