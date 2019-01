Pallavolo – Serie A1 femminile | big match Igor-Imoco nella 17ª giornata | tutto il

Pallavolo - Coppa Italia Serie A2 : martedì la prima semifinale tra LPM Bam e Omag - mercoledì la sfida tra Sassuolo e Martignacco : Pallavolo, Coppa Italia: al via le semifinali, si parte con la sfida tra LPM Bam e Omag, mercoledì invece Sassuolo e Martignacco Si compongono, uno dopo l’altro, i tasselli delle Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia. Mentre lunedì sera si completa il quadro delle semifinali della competizione di Serie A1, tra martedì e mercoledì sera sono in programma le sfide da cui usciranno le due finaliste di Serie A2. martedì sera toccherà ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile - i risultati della diciassettesima giornata dei Gironi A e B : Tutti i risultati dei due Gironi della Samsung Volley Cup A2, quante sorprese nella giornata disputata oggi GIRONE A VOLLEY SOVERATO – ZAMBELLI ORVIETO 3-2 (23-25 25-21 12-25 25-23 15-11) Vittoria in rimonta per il Soverato che supera la Zambelli Orvieto al tie break dopo essere stato sotto due set a uno e 13-19 nel quarto. Non muore mai la squadra di coach Bruno Napolitano che ha vinto meritatamente contro un’ottima squadra. Era un ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : tutto facile per l’Azimut Modena - Latina sconfitta in tre set : La squadra di Velasco non lascia scampo agli avversari, superandoli con il punteggio di 3-0 Sono oltre 4700 gli spettatori che accolgono in campo l’Azimut Leo Shoes Modena di Velasco e la Top volley Latina dell’ex gialloblù Lorenzo Tubertini. Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. Latina parte con Sottile-Stern in diagonale ...

Pallavolo - Serie A2 : il Club Italia CRAI cede in casa contro Prata di Pordenone : Pallavolo, Serie A2: il Club Italia CRAI ha perso contro il Prata di Pordenone in un match molto equilibrato Nella quarta giornata del girone di ritorno della Serie A2 Credem Banca, il Club Italia CRAI è uscito sconfitto dalla gara casalinga contro Prata di Pordenone 1-3 (25-18, 19-25, 27-29, 19-25). Resta sicuramente un po’ di amaro in bocca per un match che si era messo inizialmente bene per gli azzurrini, che erano riusciti a ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : la Igor riassapora il gusto della vittoria - l’Imoco resta in scia : La Igor torna al successo, 3-1 a Bergamo. Savino Del Bene e Imoco rispondono con lo stesso risultato, la UYBA batte Cuneo ed è quarta La 15^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile segna il ritorno alla vittoria della capolista Igor Gorgonzola Novara, che festeggia il primo successo del 2019: 3-1 esterno alla Zanetti Bergamo e 37 punti in classifica. Uno in più della Savino Del Bene Scandicci, che ha la meglio con lo stesso ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Milano non dà scampo a Modena - gli uomini di Velasco sconfitti senza appello : Davanti ad un Forum strapieno, i padroni di casa superano con il punteggio di 3-0 l’Azimut Modena di Zaytsev Un Forum di Assago soldout e straordinariamente bello con i suoi 12.400 presenti accoglie Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena. Prima del match l’inno d’Italia scalda i cuori di tutti i presenti, è spettacolo, spettacolo di livello straordinario. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, capitan Ivan ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : la Millenium torna alla vittoria - asfaltato 3-0 il Club Italia Crai : La Millenium Brescia ritorna ad abbracciare la dea alata della vittoria con un 3-0 senza appello Nella terza giornata del girone di ritorno della Samsung Volley Cup, la Banca Valsabbina Millenium Brescia supera il Club Italia Crai in tre set fra le mura amiche del PalaGeorge di Montichiari, gettando forti base per la sua corsa salvezza. Tra le file bresciane la top scorer è stata Anna Nicoletti con 18 punti, mettendosi in evidenza come ...

Pallavolo – Serie A2 Maschile : niente da fare per il Club Italia Crai - azzurri sconfitti nettamente da Bergamo : La formazione azzurra si arrende alla prima classe al termine di un match complicato, dominato dai bergamaschi niente da fare per il Club Italia Crai nella trasferta di Bergamo, dove contro la prima della classe è uscito sconfitto per 3-0 (25-12, 25-12, 25-21). Una sconfitta arrivata al termine di una gara che già sulla carta si preannunciava molto complicata contro una squadra costruita per vincere, composta da tanti elementi in grado di ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : la Millenium torna in campo domenica - al PalaGeorge arriva il Club Italia Crai : I precedenti tra Club Italia Crai e Banca Valsabbina Millenium Brescia sono tre, disputati tra tra le stagioni 2017-18 in A2 e 2018-19 in A1. Le Leonesse sono sempre riuscite ad imporsi Archiviata l’amara trasferta toscana con la sconfitta per 3-0 contro Firenze, la Banca Valsabbina Millenium Brescia di coach Enrico Mazzola è ritornata al lavoro per preparare la terza giornata di ritorno della Samsung Volley Cup Serie A1. Tra le mura ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Filottrano troppo forte - il Club Italia Crai si arrende 3-0 : Le azzurre tornano a casa senza punti dal Pala Baldinelli di Osimo, rimediando un netto 3-0 da Filottrano La seconda giornata della Samsung Volley Cup vede il Club Italia Crai tornare a casa senza punti dal Pala Baldinelli di Osimo: la partita finisce 3-0 (25-23, 25-20, 25-21) a favore della Lardini Filottrano. In apertura di serata sono state premiate le quattro azzurrine Sarah Fahr, Elena Pietrini, Marina Lubian e Sylvia Nwakalor che ...

Pallavolo - Serie A1 femminile : trasferta a Filottrano per il Club Italia CRAI - la preview della sfida : Il Club Italia CRAI si appresta alla prima trasferta del 2019: le 'azzurrine' saranno impegnate nel secondo turno di ritorno della Samsung Volley Cup a Filottrano Il secondo turno di ritorno della ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : trasferta a Filottrano per il Club Italia CRAI - la preview della sfida : Il Club Italia CRAI si appresta alla prima trasferta del 2019: le ‘azzurrine’ saranno impegnate nel secondo turno di ritorno della Samsung Volley Cup a Filottrano Il secondo turno di ritorno della Samsung Volley Cup riserva al Club Italia CRAI la prima trasferta del 2019. Domani sera alle 20.30 per il turno infrasettimanale la formazione federale sarà al Pala Baldinelli per sfidare la Lardini Filottrano. Le azzurrine nel girone ...

Pallavolo - Serie A1 Femminile : splendido successo per la Millenium - la capolista Igor battuta 3-2 : Le Leonesse colgono una vittoria di prestigio sulla Igor campione d'inverno. Brescia vola 2-0, Novara impatta, ma non bastano gli inserimenti in corsa di Egonu, Bartsch e Veljkovi Entusiasmo alle ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : splendido successo per la Millenium - la capolista Igor battuta 3-2 : Le Leonesse colgono una vittoria di prestigio sulla Igor campione d’inverno. Brescia vola 2-0, Novara impatta, ma non bastano gli inserimenti in corsa di Egonu, Bartsch e Veljkovic Entusiasmo alle stelle in casa Banca Valsabbina, che nella calza dell’Epifania trova uno storico successo contro l’Igor Novara vice campione d’Italia e attualmente capolista. Le Leonesse di coach Mazzola ritornano quindi al successo guadagnando due punti ...