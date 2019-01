Pallanuoto femminile | preliminari Eurolega 2019 | Padova-Ugra Khanty 15-5 Ottimo esordio

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Ethnikos-Catania 5-15. Riscatto delle etnee - quarti ad un passo : Pronto Riscatto del Catania nella terza gara dei preliminari dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le etnee schiantano per 15-5 le greche dell’Ethnikos Pireo e prenotano il secondo posto nel girone, che assicura il passaggio ai quarti di finale della manifestazione. Sugli scudi Bianconi, autrice di cinque reti e Garibotti, per quattro volte in gol. Gara virtualmente chiusa già nel primo quarto con le siciliane avanti 6-1 in soli ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Dunaujvaros-Rapallo 9-8. Le liguri sprecano un’occasione - ora la strada si fa dura : Tanto rammarico per il Rapallo nella prima gara dei preliminari dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le liguri vengono rimontate e battute dalle magiare del Dunaujvaros, che si impongono per 9-8 nella prima giornata del raggruppamento che si gioca a Kosice, in Slovacchia. Ora il percorso per il passaggio ai quarti di finale della manifestazione si fa davvero in salita. Partenza sprint delle magiare nella prima frazione, nella quale vanno ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Catania-Torre del Grifo 21-3. Nel derby etneo sei reti per Bianconi e van der Sloot : Una pura formalità in vista del turno preliminare dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: questa è stata in estrema sintesi la sfida di campionato appena disputata contro il Torre del Grifo per il Catania. Nel derby etneo la squadra prima in classifica ha dominato la scena vincendo per 21-3. Sei reti a testa per Bianconi e van der Sloot, poker per Garibotti: le vicecampionesse d’Italia dopo aver già chiuso il match nei primi otto ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : le migliori italiane della nona giornata. Spicca Arianna Garibotti : Tornato, dopo una lunga pausa tra festività natalizie e Coppa Italia, il campionato di Serie A femminile di Pallanuoto: è andata in scena sabato la nona giornata. Andiamo a riviverla con le migliori azzurre in acqua. Arianna Garibotti: è lei la top-scorer di giornata, gran protagonista della sfida tra Orizzonte Catania e CSS Verona. Cinque reti per l’atleta della Nazionale in terra veneta: è lei a guidare le leader della classifica ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : chiuso il girone d’andata - Catania campione d’inverno : Turno interlocutorio come nelle attese nella Serie A1 di Pallanuoto femminile: la vittoria per 8-19 in casa del Verona consegna, al termine del girone d’andata, il titolo platonico di campione d’inverno al Catania. Restano a -2 il Padova, vittorioso per 15-4 sul Bogliasco ed il Rapallo, che supera Milano per 16-7. Non perde colpi neppure Roma, che passa per 2-15 nel derby laziale contro l’F&D H2O, mentre la Florentia batte ...

Pallanuoto femminile - A1 2019 : nel week-end torna il campionato con la nona giornata : nona giornata per quanto riguarda il campionato di A1 di Pallanuoto femminile: si torna a giocare dopo una lunghissima pausa tra le festività natalizie, la Coppa Italia e gli impegni del Setterosa in Europa Cup. Siamo al giro di boa: sabato infatti si disputano i cinque incontri che vanno definitivamente a completare il girone di andata della regular season. Trasferta piuttosto semplice per l’Ekipe Orizzonte Catania che vola a Verona, ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Olanda 9-6. Fabio Conti : “Ora bisogna vincere in Francia” : Il Setterosa ha battuto l’Olanda per 9-6 nella quarta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: alle azzurre ora mancano tre punti per accedere direttamente alle semifinali della manifestazione, vincendo il raggruppamento. L’Italia si è inoltre ufficialmente candidata ad ospitare la Final Six. Dopo la sirena finale Fabio Conti ha parlato ai microfoni di RAI Sport: “Queste sono partite complicate, ogni allenatore ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Olanda 9-6. Il primo posto è sempre più vicino : L’Italia batte l’Olanda per 9-6 nella sfida dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile giocata a Trieste ed ipoteca così il primo posto nel girone, che vorrebbe dire accesso diretto alle semifinali. A due turni dal termine Italia a quota 12, con quattro lunghezze di margine sull’Ungheria, vittoriosa oggi in Francia. Italia senza Aiello, bloccata dalla schiena, Conti rinuncia anche a Cergol e butta di nuovo nella mischia ...

LIVE Italia-Olanda Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : il Setterosa affronta le Campionesse d’Europa! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto incontro dei gironi preliminari dell’Europa Cup di pallanuoto femminile: a Trieste si affrontano l’Italia e l’Olanda. Sfida importante per la selezione tricolore guidata da Fabio Conti: tre vittorie su tre per le azzurre fino ad ora, il Setterosa con un altro successo potrebbero mettere un piede verso le finali della manifestazione continentale. Nn sarà facile, di fronte ...

Italia-Olanda - Europa Cup Pallanuoto femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Sono state chiamate dal CT Fabio Conti 15 ragazze per la sfida che vedrà il Setterosa impegnato oggi, martedì 15 gennaio, alle ore 20.00 a Trieste contro l’Olanda, nell’incontro valido per la quarta giornata dell’Europa Cup di pallanuoto femminile. La partita odierna sarà visibile in diretta tv su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale ...

Pallanuoto femminile - le convocate di Fabio Conti per la sfida all’Olanda : 15 azzurre per il match di Trieste : Sono 15 le convocate dal CT Fabio Conti per la sfida dell’Italia contro l’Olanda, valida per l’Europa Cup di Pallanuoto femminile: il Setterosa giocherà martedì 15 a Trieste alle ore 20.00 contro le Orange, che però oggi hanno perso ai rigori contro l’Ungheria per 13-14 (10-10 alla fine dei regolamentari), non riuscendo ad avvicinarsi, se non di una lunghezza, alle azzurre. La classifica ora recita: Italia 9, Ungheria 5, ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : il Setterosa con l’Olanda per provare a blindare il primo posto : Ultimi giorni di ritiro per il Setterosa in vista della delicatissima sfida di Europa Cup contro l’Olanda: a Trieste le azzurre si giocano un pezzo di stagione ed è imperativo vincere per chiudere ogni discorso di primato nel girone. Le ragazze di Fabio Conti sono a punteggio pieno dopo due vittorie di misura in casa contro l’Ungheria e la Francia, e la vittoria esterna proprio ad Eindhoven che ha dato il via alla cavalcata della ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della Final Six di Coppa Italia. Carolina Marcialis domina la scena ad Ostia : Nello scorso fine settimana è andata in scena ad Ostia la Final Six della Coppa Italia di Pallanuoto femminile che, per la prima volta nella storia è stata vinta dalla Roma di coach Capanna. Sconfitta in Finale Rapallo, mentre Padova si è presa il terzo posto ai danni di Catania. Quinto posto per la Florentia, battuta Milano. Andiamo a scoprire le migliori italiane degli ultimi tre giorni di gare: Carolina Marcialis (Rapallo): la migliore di ...

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : la prima volta di Roma! Coach Marco Capanna uomo dei miracoli : Roma per la prima volta iscrive il proprio nome nell’albo d’oro della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: ad Ostia nell’epilogo della Final Six le capitoline battono, al termine di una partita tiratissima, il Rapallo con il punteggio di 6-5. Con lo stesso punteggio Padova sconfigge Catania nella Finale per il terzo posto. Partenza sprint delle capitoline, in vantaggio con Motta e poi subito sul 2-0 con Picozzi. Antonucci ...