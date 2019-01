Pallamano | Mondiali 2019 | abdica la Francia | la finale sarà tra Danimarca e Norvegia

Pallamano - Mondiali 2019 : Danimarca-Francia e Germania-Norvegia saranno le semifinali : Si è chiuso quest’oggi il Main Round dei Mondiali di Pallamano maschile 2019, che ha visto disputarsi ben sei partite, le quali hanno decretato le semifinaliste. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata e le classifiche finali. GRUPPO I: cade la Francia, che effettua un cospicuo turnover contro la Croazia, uscendo sconfitta per 23-20, nella gara decisa dalle 7 reti di Zlatko Horvat, ala destra dello ...

Pallamano - Mondiali 2019 : arrivano i primi verdetti. Germania - Francia e Danimarca in semifinale : Seconda giornata del Main Round e primi verdetti nei Mondiali di Pallamano maschile, che domani conosceranno i nomi delle quattro semifinaliste. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di lunedì 21 gennaio. GRUPPO I: nel big match di giornata vince la Germania, che davanti al proprio pubblico sconfigge 22-21 la Croazia e vola in testa alla classifica insieme alla Francia a 7 punti, oggi a riposo, garantendosi l’accesso ...

Pallamano - Mondiali 2019 : inizia il main round - Svezia e Danimarca con un piede in semifinale : Si è aperto quest’oggi un nuovo capitolo nei Mondiali di Pallamano maschile 2019, ovvero quello del main round, che assegnerà i posti per le semifinali, ma anche per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di sabato 19 gennaio. GRUPPO I: il big match di giornata va alla Francia, che recupera la stella Nikola Karabatic e sconfigge 33-30 la Spagna, nonostante le 9 reti del mancino Ferran Solè, top scorer ...

Pallamano - Mondiali 2019 : si chiude la fase a gironi - ecco le ammesse alla seconda fase : Si chiude il primo capitolo nei Mondiali di Pallamano maschile 2019, con la conclusione della fase preliminare, che ha dimezzato il numero delle formazioni ammesse al Main Round. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati e le classifiche finali. GIRONE A: il primo posto va alla Francia, che sconfigge la Russia per 23-22, e si qualifica insieme a Germania (giustiziera 31-23 della Serbia) e Brasile, che si impone 35-26 sulla ...

Pallamano - Mondiali 2019 : pari tra Francia e Germania - Danimarca e Norvegia ancora a punteggio pieno : Primi verdetti nei Mondiali di Pallamano maschile 2019, con la sesta giornata che ha visto disputarsi il quarto turno dei gironi A e C. GIRONE A: la sfida più attesa di giornata finisce in parità, con Germania e Francia che impattano sul 25-25 dopo sessanta minuti di battaglia ed altissimo livello. Brutta sconfitta per la Russia, che dopo aver tenuto sul pari la Germania cede 25-23 al Brasile di Felipe Borges, autore di 7 reti, mentre la Corea ...

Pallamano - Mondiali 2019 : Uwe Gensheimer trascina la Germania - vince la Francia : Terza giornata di gare nei Mondiali di Pallamano maschile 2019, che ha aperto il secondo turno dei gironi A e C, con sfide di altissimo livello e grandi prestazioni individuali. GIRONE A: grandissima prestazione dell’ala sinistra del Paris-Saint Germain Uwe Gensheimer, che con 10 reti trascina la sua Germania nella sfida contro il Brasile, vinta con un rotondo 34-21, mentre la Russia strapazza la Corea 34-27. In serata la Francia soffre ...

Pallamano - Mondiali 2019 : vincono Germania e Danimarca - esordio per la Corea unificata : Prima giornata storica per i Mondiali di Pallamano maschile 2019, aperti quest’oggi dal successo della Germania padrona di casa sulla Corea unificata per 30-19. Una gara sostanzialmente senza storia quella di Berlino, in cui spiccano le 7 reti della stella Uwe Gensheimer, ma anche quella di Ri Kyong-song, uno dei quattro nordCoreani aggregati alla selezione del Sud, per una nazionale che partecipa alla rassegna iridata sotto un’unica ...

Pallamano - Mondiali 2019 : Francia grande favorita - grande curiosità sulla Corea unificata : Siamo ormai prossimi a vivere l’appuntamento più importante dell’anno della Pallamano, con i Mondiali maschili che si svolgeranno tra Germania e Danimarca dal 10 al 27 gennaio prossimi, che metteranno di fronte le 24 migliori formazioni del pianeta. La grande favorita è la Francia, campione in carica, che appare come una vera e propria corazzata, guidata dal centrale del Paris-Saint Germain Nikola Karabatic, leader di un gruppo in ...