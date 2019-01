Palermo calcio | Zamparini ai domiciliari per falso in bilancio e autoriciclaggio Lui

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - Palermo e Verona sulle tracce di Coric : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Palermo e Verona cercano Ante Coric ma il giocatore croato non pare attirato dalla Serie B.

Calciomercato Palermo : interesse per Gori del Frosinone. Anche il Parma su Rispoli : A rilanciare l'ipotesi è il Corriere dello Sport, che riporta come Anche i rosanero si siano accodati alle tante squadre interessate al giocatore , rientrato da un infortunio alla spalla e con sole 4 ...

Calciomercato Palermo - saluta Struna : Palermo - È arrivata ai titoli di coda l'avventura di Struna con il Palermo. Il difensore sloveno, infatti, è stato ceduto agli Houston Dynamo . Questa la nota del club rosanero: " L'U.S. Città di ...

Miccichè - una vita al crocevia tra finanza e calcio - tra Palermo e Milano : ... passava la prima parte dell'incontro a parlare degli zii e delle zie, dei cugini e degli amici di Palermo, chi c'era e chi da tempo se ne era andato, e poi discutevamo di industria ed economia. Era ...

Serie B - il Sud ‘programma’ la doppia promozione : Palermo-Lecce - le grandi piazze con l’obiettivo di tornare nel calcio che conta : Non solo il campionato di Serie A, anche il torneo cadetto regala spettacolo, nell’ultima giornata sono arrivate importanti indicazioni. Sono le due le squadre del Sud in piena corsa per la promozione nel massimo campionato ed al momento al classifica è guidata dalla coppia Palermo-Lecce, i rosonero sicuramente hanno una squadra attrezzata per il primo posto, il Lecce invece rappresenta una bella sorpresa. Si tratta di due piazze ...

Palermo calcio : Clive Richardson è il nuovo proprietario del club : Sta per iniziare una nuova era per il Palermo calcio. Infatti, proprio in queste ultime ore, è stato annunciato che Clive Richardson sarà il nuovo patron del club siciliano, alla guida di una cordata che avrebbe rilevato il club dall'ormai ex presidente Maurizio Zamparini. Clive Richardson è un imprenditore britannico che negli ultimi anni si è distinto per aver collaborato con numerose aziende inglesi (e non solo) avviando delle interessanti ...

Palermo - il saluto di Zamparini : "Mi sento vedovo. Rientrare nel calcio? Mai dire mai" : ... possa dirsi definitivamente conclusa: "Una delle cose che Palermo e questo sport mi hanno regalato è di sentirmi ancora molto giovane " sorride - se mi stufo di stare fuori dal mondo del calcio, chi ...

Global Future Sports - affari da 500 milioni di sterline ecco la nuova proprietà Palermo Calcio : Palermo Calcio, finalmente si conosce il nome della nuova proprietà Global Future Sports È la società britannica Futures Sports & Entertaiment l’acquirente del Palermo Calcio. Lo ha annunciato il ceo della società, Clive Richardson, a Pop Economy, piattaforma multicanale del gruppo Alma Media. “Rappresentiamo un gruppo di investitori di tutta la Gran Bretagna, ma crediamo che nel futuro ci siano ulteriori opportunità per altri investitori ...

Calcio - Zamparini 'ho ceduto il Palermo' : ANSA, - PALERMO, 1 DIC - Il Palermo Calcio è stato "ceduto al prezzo simbolico di 10 euro" a una società londinese. Lo rende noto Maurizio Zamparini, che ieri sera ha firmato la vendita davanti a un ...

Calcio : giudice sospeso - magistrati 'scambio di favori dietro no a crac Palermo' : Palermo, 26 nov. (AdnKronos) - Giuseppe Sidoti, il giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Palermo, sospeso dalle sue funzioni per un anno nell'ambito dell'indagine della Procura di Caltanissetta, pur essendo legato da un rapporto di "conoscenza e di estrema confidenza" con Giovanni Giam

Calcio : giudice sospeso - magistrati 'scambio di favori dietro no a crac Palermo' (2) : (AdnKronos) - Secondo i magistrati nisseni, inoltre, Sidoti avrebbe invitato Santoro a effettuare nell’elaborato peritale simulazioni in ordine alla integrale svalutazione del credito di 40 milioni vantato dal club rosanero, ma solo bilanciando l’eventualità con quella della ipotetica promozione in

Calcio : inchiesta fallimento Palermo - sospeso un giudice (2) : Palermo, 26 nov. (AdnKronos) - Le indagini sono scattate dopo la trasmissione, lo scorso dicembre, dalla Procura di Palermo a quella di Caltanissetta di un'intercettazione telefonica in cui Francesco Paolo Di Trapani, legale della società calcistica, riferiva al patron rosanero Maurizio Zamparini il

Palermo calcio - “il no al fallimento fu pilotato” : un giudice e un commercialista sospesi per un anno. Accusa è corruzione : La sentenza che scongiurò il fallimento del Palermo Calcio è stata pilotata attraverso uno scambio di favori. È l’ipotesi della procura di Caltanissetta che indaga sulla vicenda e che hanno richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la sospensione di un anno di Giuseppe Sidoti, giudice della sezione fallimentare del tribunale di Palermo che disse no al ‘crac’, e per Giovanni Giammarva, ex presidente del club ...

Palermo calcio - “il no al fallimento è stato pilotato”. Sospesi il giudice Sidoti e l’ex presidente Giammarva : "Corruzione, rivelazione e abuso", interdizione per un anno. I pm nisseni e la Finanza indagano su uno scambio di favori. Perquisizioni in corso