Nuovo Stadio Bologna | presentato il restyling del Dall’Ara | foto e dettagli

Gazidis : «San Siro? Potremmo rinnovarlo o costruire un Nuovo stadio» : L'ad del Milan ha detto che il club sta lavorando con l'Inter. Intanto il Comune punta a regole meno rigide sull'insediamento di grandi zone commerciali intorno all'impianto.

Fiorentina - il Nuovo Stadio vede la luce? Nardella : "Pronto nel 2023" : Nel settembre del 2008 la famiglia Della Valle presentava per la prima volta a tutti il proprio progetto per il nuovo stadio della Fiorentina. L'Inter di Ibrahimovic aveva qualche mese prima vinto lo ...

Inter - il fondo Lionrock socio di Zhang : 150 milioni a Thohir - poi il Nuovo stadio : Il fondo di private equity conosciuto a Suning, tanto che detiene una partecipazione in Suning Sport. Un nuovo partner dunque gradito alla proprietà con disponibilità per investire, sia sul mercato, ...

Tottenham - il Nuovo Stadio non sarà pronto prima di fine stagione : Il club spera ancora di fare l'esordio nel nuovo impianto a marzo, ma una fonte assicura che parti di alcune grandi aree non saranno completate in tempo.

"No" al Nuovo Stadio - Tom Ricketts lascia il progetto di un club calcistico : L'imprenditore, in passato interessato all'acquisto del Milan, era coinvolto nel progetto per il lancio di un club calcistico di Chicago in USL.

Roma - Monchi : "Il Nuovo Stadio fondamentale per accorciare il gap con le big" : "La Juventus fattura il doppio di noi, per colmare il gap il progetto dello stadio è fondamentale", ha spiegato il ds giallorosso alla Gazzetta dello Sport.

Nuovo Stadio Tottenham - l'apertura slitta ancora : 'Chiediamo scusa ai tifosi' : slitta ancora l'inaugurazione del Nuovo stadio del Tottenham, costruito sulle ceneri del vecchio White Hart Lane. L'edificio, costato agli Spurs circa un miliardo di sterline, doveva essere la nuova ...

Padova - presentato il progetto del Nuovo Stadio [FOTO] : “E’ un impianto che va oltre lo stadio, un’opera per il futuro di Padova che creera’ posti di lavoro e rivoluzionera’ l’area”. Sono le dichiarazioni di Roberto Bonetto, presidente dei biancoscudati che ha presentato in Comune, al sindaco Sergio Giordani, il progetto per il nuovo stadio. Nel dettaglio il progetto, che porta la firma di Sportium porterà anche alla riqualificazione dell’area ...

Fiorentina - il progetto del Nuovo Stadio prende forma : consegnata la documentazione al Comune : Il sindaco Nardella ha comunicato che la società viola ha presentato la documentazione per il nuovo stadio La Fiorentina “ha consegnato la documentazione” al Comune per il progetto del nuovo stadio. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, parlando con i giornalisti. “A questo punto – ha spiegato Nardella – i nostri tecnici, come già successo nelle altre occasioni, si metteranno al lavoro per ...

Fiorentina - Nardella : «Consegnata la documentazione sul Nuovo stadio» : il sindaco di Firenze ha fatto il punto sul prosieguo dei lavori per il nuovo stadio del club viola. Ora i tecnici esamineranno i documenti.

DAZN fra i tornelli di Milano : Nuovo sponsor della fermata metro San Siro Stadio : DAZN si cala nei sotterranei di Milano e no, non è prevista la trasmissione di alcun campionato di speleologia. La società inglese, fondata da Perform Group nel 2015, sostituirà Mediaset Premium come sponsor della fermata San Siro Stadio della linea M5 della metropolitana meneghina. L'accordo fra il Comune di Milano e Mediaset Premium era iniziata nel 2015, anno di inaugurazione della fermata-capolinea.L'operazione di restyling comporterà ...

Milan - Scaroni : "Pensiamo di fare il Nuovo Stadio con l'Inter" : Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato nel corso della festa del settore giovanile dei rossoneri. Queste le sue parole: "Mi piace vedere questo gruppo di ragazzi, è una cosa fantastica, chissà quanti di voi diventeranno i futuri Donnarumma e Cutrone. Alcuni lo diventeranno, ma tutti di voi diventerete uomini e donne migliori".

Nuovo Stadio Firenze - il sindaco Nardella : "Nel 2023 se tutto va bene" : Nuovo stadio Firenze. Ormai da qualche tempo si parla della possibilità di poter avere un Nuovo stadio a Firenze, ma pur mancando ancora un progetto vero e proprio l'idea non sembra così lontana dalla realizzazione. A essere ottimista è proprio il primo cittadino del capoluogo toscano, Dario Nardella, che si è lasciato andare a una