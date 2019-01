Nuovo colpo di scena in casa Ferrari | prosegue la ristrutturazione del Cavallino | un

Bonelli - Nuovo colpo spugna su spiagge : ANSA, - ROMA, 16 GEN - "Un colpo di spugna" sui contenziosi sui canoni della spiagge firmato da M5S e da Lega. Così Angelo Bonelli dei Verdi definisce la sanatoria inserita negli emendamenti al dl ...

Calciomercato Torino - si avvicina il colpo : il Nuovo 11 di Mazzarri [FOTO] : 1/14 Fabio Ferrari ...

F1 - clamoroso colpo di scena nel futuro di Arrivabene : l’ex Ferrari vicino ad un Nuovo team : Dopo la chiusura della sua esperienza in Ferrari, Arrivabene sarebbe vicino a diventare team principal di un nuovo team in Formula 1 Maurizio Arrivabene potrebbe rimanere lontano dalla Formula 1 per poco tempo, ripartendo niente meno che dall’Alfa-Sauber. Secondo quanto rende noto la Bild, l’ex team principal della Ferrari sarebbe vicino a ricoprire lo stesso ruolo nella scuderia svizzera, affiancando Vasseur nel progetto di ...

Calciomercato Genoa - il triplo colpo è servito : il Nuovo 11 di mister Prandelli [FOTO] : 1/14 Massimo Paolone/LaPresse ...

Calciomercato Inter - Marotta scatenato : un colpo ‘Over’ ed un Nuovo centrocampista : Calciomercato Inter – L’Inter e soprattutto Marotta fa sul serio in vista della prossima stagione, la dirigenza sta lavorando anche per gennaio ma non sono previsti grossi colpi. Discorso completamente diverso invece per giugno dove i nerazzurri hanno già chiuso l’accordo con Godin, un difensore di grande esperienza e qualità che aumenterà sicuramente il livello della squadra. E non è di certo finito, secondo quanto ...

Primi dettagli sul Nuovo Beverly Hills 90210 - la strana trama fa discutere : colpo di genio o flop annunciato? : L'evento dell'anno è certamente il nuovo Beverly Hills 90210 in tv. L'indimenticabile serie cult, terminata ufficialmente nel 2000 (escludendo il reboot del 2007), calcherà di nuovo le scene con l'annunciato revival. In un'epoca in cui la nostalgia degli anni Novanta si fa sempre più pressante (come il reboot di Streghe, una delle peggiori serie del 2018), Mike Chessler e Chris Alberghini (a cui spetta il compito di creatori) hanno deciso di ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale il primo colpo della sessione invernale : Muriel è un Nuovo giocatore viola : Il club viola ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex Sampdoria, che arriva in prestito con diritto di riscatto La Fiorentina accoglie Luis Muriel, il club viola annuncia ufficialmente l’ingaggio dell’attaccante colombiano, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia. LaPresse/Valerio Andreani Battuta dunque la concorrenza del Milan, che si era interessato all’ex Samp per le sue caratteristiche da ...

Juventus - Aaron Ramsey in pugno/ Ultime notizie calciomercato : Paratici vicino al Nuovo colpo a costo zero : Juventus, Aaron Ramsey in pugno. Ultime notizie calciomercato: il ds Fabio Paratici vicino al nuovo colpo a costo zero dopo Emre Can

Panchina Foggia - colpo di scena : ecco il Nuovo allenatore : Panchina Foggia – E’ un momento delicato in casa Foggia, la squadra è reduce dalla brutta sconfitta contro il Livorno, lo scontro salvezza ha permesso l’aggancio in classifica e la situazione in vista del futuro rischia anche di complicarsi considerando la penalizzazione. L’ultimo ko ha portato all’esonero di Grassadonia, decisione inevitabile considerando le ultime prestazioni ma soprattutto i risultati. ...

Nuovo colpo agli sticker WhatsApp per iPhone : accesso negozio adesivi negato : Senz'altro i possessori di un iPhone sono i più sfortunati utilizzatori di sticker WhtsApp. Per loro, la proposta di adesivi è decisamente più limitata rispetto all'universo Android e ora nell'app di messaggistica è stato pure introdotto un limite non di poco conto per tutti gli utenti con melafonino: stiamo parlando dell'impossibilità di visitare lo store iTunes per scaricare nuovi pacchetti di contenuti. Il blocco odierno, segnalato per ...

Asia Argento - dopo Corona Nuovo colpo di testa dell’attrice. Mai vista così : È stato un anno difficile per Asia Argento. Prima la perdita del compagno, poi le accuse di molestie e la cacciata, tra le proteste dei fan, dal timone di X-Factor e la love story con Fabrizio Corona partita con il piede schiacciato sull’acceleratore e invece naufragata dopo pochi giorni. così, in attesa che la ruota inizi finalmente a girare e che il 2019 le regali tante soddisfazioni Asia Argento ha deciso di darci un taglio. Partendo dal ...

Mafia : colpo alla Cupola di Palermo - fermato il Nuovo capo della commissione : Operazione "Cupola 2.0". Individuata la nuova commissione provinciale di Cosa nostra e arrestato il nuovo capo. Ben 46 i fermi di indiziato di delitto disposti dalla Direzione distrettuale antiMafia di Palermo ed eseguiti dai carabinieri del comando provinciale per associazione di tipo mafioso, estorsioni, fittizia intestazione di beni, porto abusivo di armi, danneggiamento a mezzo incendio e concorso esterno. Le indagini hanno ...

Colpo di scena al GF Vip - Monte si dichiara : "Grazie a Giulia ora credo di Nuovo alle favole" : Dopo due mesi di corteggiamento e litigi, l'ex tronista si lascia andare ai sentimenti per la influencer italo - persiana. E...

Manovra bocciata - l’Italia sarà la prossima Grecia. Prepariamoci a un Nuovo colpo di Stato finanziario : Provo a fare chiarezza sulla situazione tragica in cui si trova l’Italia, oggi sottoposta all’attacco concentrico sferrato dalla finanza cosmopolitica e all’offensiva mediatico-giornalistica dei padroni del discorso al servigio della classe dominante. Così cristallizzerei la situazione e mi scuserete per la sintesi. I mercati vogliono X, ergo il governo italiano deve fare X. Anche se X nuoce all’interesse nazionale, al ...