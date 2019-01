Nuova Renault Clio | ecco il video teaser

Nuova governance per Renault : Il Consiglio di amministrazione di Renault si è riunito il 24 gennaio alle ore 10, presieduto da Philippe Lagayette, Amministratore referente. Il Consiglio ha preso atto delle dimissioni rassegnate dall’attuale Presidente-Direttore Generale e rende omaggio al percorso dell’Alleanza, che le ha consentito di assurgere al primo posto tra i costruttori automobilistici mondiali. Il Consiglio di […] L'articolo Nuova governance per Renault ...

Nuova Renault TWINGO : Nuova Renault TWINGO cambia look. All'esterno come all'interno dell'abitacolo, propone nuove opzioni di personalizzazione, avvalendosi anche delle ultime innovazioni a livello di connettività con il nuovo sistema Renault EASY LINK. Nuova TWINGO è disponibile con due motori benzina (1.0 SCe e 0.9 TCe), declinati su 3 livelli di potenza SCe 65, SCe 75 e TCe

Nuova Renault Twingo 2019 : La Renault ha mostrato le foto della Twingo 2019. Un restyling, non profondo, ma concreto. Tante piccole novità che la maggior parte della gente avrà l’opportunità di vedere dopo il Salone di Ginevra di Marzo 2019. Il restyling Twingo evidenzia nuovi paraurti anteriore, modificato con più superficie verniciata. Le luci di marcia diurna a LED sono integrate con le luci anteriori, Il frontale dà l’impressione di essere più largo ed ...

Nuova Renault Twingo - la citycar francese diventa ancora più divertente e versatile [FOTO] : L’aggiornamento della citycar d’oltre alpe verrà presentato ufficialmente in occasione del Salone dell’Auto di Ginevra 2019 La Casa del Rombo ha svelato le prime immagini della rinnovata Renault Twingo, citycar realizzata in collaborazione con smart, forte di dimensioni contenute e di uno schema tecnico originale e all’avanguardia. Pronta ad essere presentata ufficialmente il prossimo marzo in occasione del Salone dell’Auto di Ginevra ...

Renault Clio GPL 2019 : opinioni - problemi - offerte Nuova e usata Turbo - Wave - Duel e Zen : Le auto a GPL sembrano un’ottima scelta considerate le ultime novità italiane. Oggi vedremo insieme la Renault Clio a GPL del 2019, le opinioni, i problemi, le offerte della macchina nuova ed usata, la Turbo, la Wave, la Duel e la Zen. Insomma, tutto quello che c’è da sapere sulla Clio 2019, lo troverete in questo articolo. Continuate a leggere per non perdervi nulla. Renault Clio GPL 2019: un nuovo stile La nuova Renault Clio, o meglio definita ...

Nuova Peugeot 208 - arriva nel 2019 per sfidare la Renault Clio : La Nuova Peugeot 208 è una delle auto più attese del 2019. Proprio in questi primi giorni dell'anno sono state pubblicate una serie di foto spia relative al futuro modello della casa francese. Il prototipo della vettura è stato sorpreso dai fotografi in Scandinavia, dove i collaudatori stanno compiendo test stradali con temperature rigidissime. Dalle foto scattate è possibile estrapolare numerosi dettagli circa la ventura Peugeot 208, una delle ...

Nuova Renault MÉGANE R.S.TROPHY : l'emozione scende in pista [FOTO] : La Nuova Renault MÉGANE R.S. TROPHY amplia la gamma Renault Sport continuando la stirpe delle versioni Trophy La Nuova MÉGANE R.S. TROPHY inaugura un'inedita versione del motore 1.8l turbo, spinto a 300 cv e 420 Nm grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, in particolare a livello del turbocompressore e dello scarico. Questa motorizzazione può essere associata a una trasmissione manuale o EDC. Dotata delle più recenti innovazioni

Nuova Renault Mégane R.S.Trophy : trionfo di performance e sportività : Il nuovo modello inaugura un’inedita versione del motore 1.8l turbo, spinto a 300 cv e 420 Nm grazie all’utilizzo di...

F1 - Renault : la Nuova monoposto svelata il 12 febbraio : This date in fact! #RSspirit pic.twitter.com/NKuTKEtUqO - Renault Sport F1, @RenaultSportF1, December 20, 2018

Renault Clio - Proseguono i test della Nuova generazione : Dopo i primi avvistamenti risalenti alla scorsa estate, la Renault Clio di quinta generazione è tornata a farsi vedere su strada. I collaudi del nuovo modello stanno proseguendo in vista del lancio commerciale, che dovrebbe essere previsto per le settimane successive all'anteprima mondiale, attesa per la prossima primavera. Nuovi dettagli. Il nuovo muletto presenta camuffature del tutto simili a quelle del modello avvistato negli scorsi mesi. ...