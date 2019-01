Nissan - Il ceo Saikawa annuncia le dimissioni

Ghosn : 'Pronto ad accettare ogni condizione per libertà'. Ricorso ex ceo Nissan dopo due mesi in carcere : TOKYO - L'ex presidente del gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, ha presentato Ricorso per ottenere la libertà su cauzione, affermando che accetterà ogni condizione richiesta dal ...