Nintendo Switch raggiunge 10 5 milioni di unità vendute in America

Nintendo Switch non avrà nessun nuovo modello né taglio di prezzo : Se speravate in un nuovo modello di Nintendo Switch in arrivo per il 2019, oppure in un taglio di prezzo della console ibrida della grande N, purtroppo vi sono brutte notizie.Come riporta Gamepur infatti, il presidente di Nintendo Shintaru Furukawa ha smentito le voci, circolanti negli ultimi tempi, che volevano un nuovo modello della console lanciato nel 2019 in concomitanza con un taglio di prezzo della stessa. Almeno secondo Furukawa, questo ...

Rinviata l’uscita di Metroid Prime 4 su Nintendo Switch : Retro Studios allo sviluppo : I possessori di Nintendo Switch guardano a Metroid Prime 4 come ad uno dei videogame più caldi in arrivo sulla console ibrida della casa di Super Mario. Annunciata nel corso dell'E3 2017 di Los Angeles, la prossima avventura della cacciatrice di taglie spaziale Samus Aran ha poi fatto perdere del tutto le sue tracce. Di fatto, gli appassionati hanno in mano solo un misero teaser trailer, che non fa altro che confermare l'esistenza del gioco per ...

Nintendo ha depositato un nuovo brevetto : il 3D arriverà su Switch? : Sembrerebbe che Nintendo sia pronta a investire di nuovo nel 3D, stando almeno al brevetto che ha fatto registrare presso il Patent and Trademark Office statunitense e reso pubblico ieri.Come spiegano da Gamingbolt, il fascicolo contiene i dettagli di una tecnologia per il 3D basata sul tracciamento oculare tramite un dispositivo fissato alla TV, che darebbe al giocatore un'illusione di profondità senza ricorrere a occhiali specifici. L'effetto ...

L'avventura distopica Pikuniku è disponibile da oggi su Nintendo Switch e PC : Sectordub e Devolver Digital hanno comunicato che L'avventura distopica Pikuniku è disponibile da oggi su Nintendo Switch e PC al costo di 12.99 euro. Il trailer di lancio (che trovate qui sotto) è stato realizzato dal celebre Kirsten Lepore mentre Calum Bowen ne ha curato le musiche. Pikuniku è un titolo basato sulla risoluzione di puzzle ed esplorazione ambientato in un mondo strano ma giocoso in cui non tutto è gioioso come sembra. Il ...

Diventa una capra con Goat Simulator - il simulatore caprino sbarca su Nintendo Switch : 24/01/2019 Scienza e tecnologia Non devi più fantasticare di essere una capra, i tuoi sogni si sono avverati! Come sarà la vita di una capra? Beh, grazie a Goat Simulator adesso puoi avere la risposta a una ...

Con un nuovo Indie Highlights Nintendo ha presentato una selezione di giochi indipendenti in arrivo su Switch : Il 2019 porta tante novità e, attraverso un nuovo Indie Highlights, Nintendo of Europe ha presentato una selezione di emozionanti giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch nel corso dell'anno. La presentazione include anche un primo sguardo a SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, un gioco di ruolo di carte, meravigliosamente disegnate a mano, di Image & Form Games, i creatori di titoli osannati dalla critica quali SteamWorld Dig e ...

NPD : Switch è stata la console più venduta nel 2018 negli USA. Nintendo ha generato più profitti di chiunque altro in campo software : Dicembre 2018 è stato un buon mese per la crescita del settore dei videogiochi, ma Nintendo è stato il chiaro vincitore.Come riporta VG247.com, NPD ha fornito alcuni interessanti dati per il mercato USA che riguardano gli hardware e i software. Complessivamente, dicembre 2018 ha visto una spesa di $ 3,4 miliardi per giochi, hardware, accessori e game card.Sebbene il software e la spesa hardware siano entrambi diminuiti, il mese di dicembre si è ...

Nintendo Switch : un nuovo rendering ci mostra come potrebbe essere la versione 2019 : In attesa di conoscere eventuali annunci ufficiali in tal senso da parte di Nintendo, dalle pagine di LetsGoDigital è spuntato un nuovo rendering che mostra come potrebbe apparire la versione 2019 di Switch, la sua console ibrida.Molte sono le voci che continuano a rincorrersi su questo possibile upgrade dell'ibrida Nintendo lato hardware: accanto a chi, come Patcher, sostiene che la nuova Switch potrebbe mantenere la sola modalità portatile a ...

Abzu - il viaggio nel profondo dei mari di Giant Squid è arrivato su Nintendo Switch – la nostra prova : Dopo due anni, forse nel periodo climatico sbagliato, Abzu è arrivato su Switch dando la possibilità a tutti i suoi possessori di fare un tuffo nel meraviglioso mondo creato da Giant Squid. Un mondo sicuramente non per tutti data la natura esplorativa del titolo. Il player in Abzu si troverà ad immergersi ed esplorare l’enorme mare che anima il gioco: un’esperienza fatta di percezioni più che di azioni. Il giocatore sarà accompagnato per mano in ...

Nintendo Switch ha dominato nel 2018 in Giappone - USA e Francia : Riuscirà Nintendo Switch ad arrivare a venti milioni di unità vendute entro la fine dell'anno fiscale? Prima di scoprire se l'ibrida sarà in grado di tagliare questo traguardo, apprendiamo che la console è stata la più venduta durante lo scorso anno in Giappone, USA e Francia.In rete sono emerse le prime anticipazioni sui dati che svelerà il gruppo NPD e, come segnala MyNintendonews, per ora è stato scoperto che Switch ha dominato nel 2018 in ...

Tangledeep : il dungeon crawler dallo stile retro è stato annunciato per Nintendo Switch : Tangledeep di Impact Gameworks è stato annunciato per Nintendo Switch, riporta Gamingbolt. Presentandosi come un dungeon crawler ispirato ai classici giochi di ruolo dell'era dei 16 bit, Tangledeep offre numerosi personaggi tra cui scegliere, 12 lavori da padroneggiare, oltre 100 abilità e moltissimi oggetti da scoprire. Caratterizzato da un mix di gioco generato proceduralmente e realizzato a mano, il combattimento di Tangledeep è tattico e a ...