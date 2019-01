NBA | Washington-Golden State 118-126 | Curry ne mette 38 | Warriors alla nona vittoria in

NBA - Washington-New York 101-100 : Londra è dei Wizards. Nel 2020 trasloco a Parigi? : Per rivedere una festa del basket più bello del mondo alla corte di Sua Maestà però forse bisognerà aspettare più di un anno, perché l'Nba nel 2020 sta seriamente pensando di traslocare a Parigi il ...

NBA a Londra - Washington esulta sulla sirena : Knicks battuti per colpa di… un’interferenza a canestro : La formazione di Washington vince il match giocato alla O2 Arena di Londra contro i New York Knicks, compiendo una splendida rimonta nel finale Il match di NBA giocato alla O2 Arena di Londra sorride ai Washington Wizards, che esultano grazie ad un canestro segnato proprio sulla sirena. Due punti molto contestati, perchè concessi dagli arbitri per un’interferenza a canestro risultata poi decisiva ai fini del risultato. La formazione ...

NBA London Game 2019 - Washington-New York in diretta streaming : Alla O2 Arena di Londra va in scena la sfida tra gli Washington Wizards e i New York Knicks , in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in diretta streaming su skysport.it dalle 21.00 con il ...

NBA - notte di stelle : Curry guida i Golden State Warriors. Due overtime a Washington : LOS ANGELES , USA, - Doveva essere la serata di LeBron James , invece la partita tra Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers fa solo da cornice a una spettacolare notte NBA. Toronto resta prima nella ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 gennaio) : Toronto sbanca Washington dopo due supplementari. Curry (48 punti) trascina Golden State al successo contro Dallas : Sette partite in programma in questa lunga notte NBA. Successi per le formazioni di testa sia ad Est, con le vittorie di Toronto e Milwaukee ai danni di Washington ed Atlanta, sia ad Ovest, dove Denver e Golden State superano Portland e Dallas. Philapelphia batte New York e si conferma in zona playoff, mentre cadono a sorpresa Houston e Los Angeles Lakers contro Orlando e Cleveland. I Golden State Warriors soffrono in casa dei Dallas Mavericks, ...

NBA - i risultati della notte : Leonard fa 41 - Beal 43 e tripla doppia : Toronto batte Washington dopo 2 overtime : Washington Wizards-Toronto Raptors 140-138 2OT La gara più interessante della prima serata italiana va in scena a Washington, dove i Raptors partono forte e sembrano poter chiudere i conti dopo un ...

Risultati NBA – Antetokounmpo batte Harden - bene Celtics e Lakers : Sixers ko a Washington : I Bucks espugnano il Toyota Center e si aggiudicano il big match contro i Rockets, i Celtics batto i Pacers mentre i Lakers hanno la meglio sui Pistons anche senza LeBron: i Risultati NBA della notte Notte NBA che regala grande spettacolo e verdetti davvero interessanti. I primi a scendere in campo sono i Boston Celtics che superano nettamente gli Indiana Pacers. Per la franchigia del Massachusetts si mettono il luce Marcus Morris e Jaylen ...

NBA - Washington Wizards - John Wall costretto a operarsi : per lui stagione finita : La stagione di Washington è arrivata all'ennesimo punto di svolta di una regular season che sembra volgere sempre più al peggio. Una lenta e inesorabile regressione negli ultimi due anni per una ...

NBA - Washington Wizards nei guai : John Wall potrebbe aver finito la stagione : John Wall, play degli Washington Wizards, potrebbe essere costretto ad operarsi al tallone: stagione compromessa NBA, Washington Wizards nei guai. Il playmaker della squadra John Wall sta prendendo in considerazione l’ipotesi di un intervento chirurgico sul suo tallone sinistro infortunato, intervento che gli costerebbe uno stop da sei a otto mesi. Tale assenza del giocatore franchigia condizionerebbe inevitabilmente la stagione di ...

NBA - Wizards-Suns - partita folle e da record! Vince Washington dopo 3 OT : Washington Wizards-Phoenix Suns 149-146 3OT In un'ipotetica scala d'interesse che va da zero a dieci, in una notte NBA che offriva stimoli in ognuna delle sue gare, il testa a testa tra Washington e ...

Basket - NBA : a Denver il big match con Toronto - LeBron ko a Washington : Washington - Ancora un passo falso e seconda sconfitta di fila. Toronto, 23-9, si riscopre fragile lontana dall'Air Canada Centre. Nel big match di giornata tra la miglior squadra della Lega e la ...

NBA - Denver stende Toronto. Lakers ko a Washington : MILANO - Sette le partite disputate nella notte NBA , su tutte il big match fra le due migliori squadre della lega: Denver Nuggets e Toronto Raptors . Vince Denver, che ha superato per 95-86 Toronto ...

Mercato NBA : Trevor Ariza passa a Washington - a Phoenix arrivano Austin Rivers e Kelly Oubre : Tutto è ben quel che finisce bene. Phoenix e Washington infatti, in maniera del tutto involontaria, erano riuscite nelle ultime ore a fare un bel po' di pubblicità , e di casino, con una trattativa ...

Mercato NBA - che trade tra Suns e Washington! Ariza scambiato per Rivers ed Oubre : Mercato NBA, Suns e Wizards hanno completato una trade molto interessante che cambia i roster delle due franchigie Mercato NBA, Suns e Wizards hanno messo a segno una delle trade più interessanti di questa fase di scambi. Trevor Ariza è stato scambiato dai Suns per Rivers ed Oubre. Con questo stravolgimento, Washington si trova ad avere ben 4 uomini di un certo livello tra gli esterni, oltre ad Ariza vi sono già nel roster Wall, Beal ed ...